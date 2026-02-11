麻豆農會閒置倉庫 改造銀髮健身俱樂部啟用

台南市麻豆區農會將閒置倉庫改造為銀髮健身俱樂部，造福老農。（記者楊金城攝）

農會也有健身中心，台南市麻豆區農會將閒置倉庫改造為銀髮健身俱樂部，造福老農，台南唯一，1年會費只要3000元，農會總幹事孫慈敏指出，農會目標打造「綠照大地」園區，目前增建特色餐廳施工中。

農村社區媽媽們滿意健身器材，運動健身不用花大錢。（記者楊金城攝）

農業部在農村推動綠色照顧計畫，照顧農民，性質接近社區（里）照顧關懷據點，提供學習課程和共餐，南市至今有六甲、學甲、歸仁、新市、龍崎、後壁、麻豆、下營、七股、東山、鹽水區農會及南市區漁會共12家農、漁會成立綠色照顧站。

台南麻豆農會總幹事孫慈敏將打造「綠照大地」園區，目前增建特色餐廳施工中。（記者楊金城攝）

孫慈敏指出，麻豆區農會推動綠色照顧計畫，除了綠色照顧站，為擴大服務農民，再把農會閒置倉庫活化改造為家政廚藝教室、律動教室，和台南唯一的銀髮健身俱樂部，爭取農業部、衛福部、南市府補助加上農會投資設備，總共花超過1500萬元，希望老農民能夠快樂學習、健康在地老化。

麻農銀髮健身俱樂部空間寬敞，老農在健身前要量測血壓，也有更衣間。（記者楊金城攝）

麻農銀髮健身俱樂部今天（11日）由台南市農業局局長李芳林、孫慈敏、麻豆區長楊政舉、市議員陳秋宏、吳通龍等人揭牌啟用，李芳林肯定麻豆農會用心照顧農民，投資設置完善的綠色照顧設施，讓農民快樂的生活。

台南市麻豆區農會將閒置倉庫改造為銀髮健身俱樂部，農業局局長李芳林（右）下場體驗，後方是家政廚藝教室，擴大綠色照顧功能。（記者楊金城攝）

麻農銀髮健身俱樂部空間寬敞，老農在健身前要量測血壓，也有更衣間，並有各式強化肌耐力的健身器材，還有健身教練指導，避免受傷，1年會費只要3000元。

麻農綠色照顧站提供農民學習課程。（記者楊金城攝）

