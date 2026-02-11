為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    麻豆農會閒置倉庫 改造銀髮健身俱樂部啟用

    2026/02/11 19:16 記者楊金城／台南報導
    台南市麻豆區農會將閒置倉庫改造為銀髮健身俱樂部，造福老農。（記者楊金城攝）

    台南市麻豆區農會將閒置倉庫改造為銀髮健身俱樂部，造福老農。（記者楊金城攝）

    農會也有健身中心，台南市麻豆區農會將閒置倉庫改造為銀髮健身俱樂部，造福老農，台南唯一，1年會費只要3000元，農會總幹事孫慈敏指出，農會目標打造「綠照大地」園區，目前增建特色餐廳施工中。

    農村社區媽媽們滿意健身器材，運動健身不用花大錢。（記者楊金城攝）

    農村社區媽媽們滿意健身器材，運動健身不用花大錢。（記者楊金城攝）

    農業部在農村推動綠色照顧計畫，照顧農民，性質接近社區（里）照顧關懷據點，提供學習課程和共餐，南市至今有六甲、學甲、歸仁、新市、龍崎、後壁、麻豆、下營、七股、東山、鹽水區農會及南市區漁會共12家農、漁會成立綠色照顧站。

    台南麻豆農會總幹事孫慈敏將打造「綠照大地」園區，目前增建特色餐廳施工中。（記者楊金城攝）

    台南麻豆農會總幹事孫慈敏將打造「綠照大地」園區，目前增建特色餐廳施工中。（記者楊金城攝）

    孫慈敏指出，麻豆區農會推動綠色照顧計畫，除了綠色照顧站，為擴大服務農民，再把農會閒置倉庫活化改造為家政廚藝教室、律動教室，和台南唯一的銀髮健身俱樂部，爭取農業部、衛福部、南市府補助加上農會投資設備，總共花超過1500萬元，希望老農民能夠快樂學習、健康在地老化。

    麻農銀髮健身俱樂部空間寬敞，老農在健身前要量測血壓，也有更衣間。（記者楊金城攝）

    麻農銀髮健身俱樂部空間寬敞，老農在健身前要量測血壓，也有更衣間。（記者楊金城攝）

    麻農銀髮健身俱樂部今天（11日）由台南市農業局局長李芳林、孫慈敏、麻豆區長楊政舉、市議員陳秋宏、吳通龍等人揭牌啟用，李芳林肯定麻豆農會用心照顧農民，投資設置完善的綠色照顧設施，讓農民快樂的生活。

    台南市麻豆區農會將閒置倉庫改造為銀髮健身俱樂部，農業局局長李芳林（右）下場體驗，後方是家政廚藝教室，擴大綠色照顧功能。（記者楊金城攝）

    台南市麻豆區農會將閒置倉庫改造為銀髮健身俱樂部，農業局局長李芳林（右）下場體驗，後方是家政廚藝教室，擴大綠色照顧功能。（記者楊金城攝）

    麻農銀髮健身俱樂部空間寬敞，老農在健身前要量測血壓，也有更衣間，並有各式強化肌耐力的健身器材，還有健身教練指導，避免受傷，1年會費只要3000元。

    麻農綠色照顧站提供農民學習課程。（記者楊金城攝）

    麻農綠色照顧站提供農民學習課程。（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播