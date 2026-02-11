為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    明白天起到小年夜回暖穩定 除夕冷空氣到「北東又轉雨」

    2026/02/11 18:26 記者吳亮儀／台北報導
    今明日夜溫差狀況。（氣象署提供）

    今明日夜溫差狀況。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    把握明天起到下週日（15日）穩定天氣！中央氣象署預報，明天白天起東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，天氣也會較穩定，非常適合過年前大掃除；下一波變天時刻落在除夕當天，同時有鋒面和東北季風報到。

    氣象署預報員鄭傑仁表示，明天清晨仍相當冷，局部地區如苗栗、新竹等空曠地受輻射冷卻影響，甚至有10度低溫，但白天起東北季風就減弱了，天氣也逐日回暖，剩下東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴的天氣。

    鄭傑仁說，明天白天起一直到下週日小年夜（15日）都是較穩定的天氣，且逐日回暖，各地大多為晴到多雲，日夜溫差大，中部以北白天可達26度到28度，東半部24度到27度，南部甚至高達27度到30度，回暖明顯；降雨地區僅剩東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    「下一波天氣變化剛好落在下週一除夕（16日）當天，同時有東北季風和鋒面報到」，鄭傑仁表示，這波東北季風威力比今天這波東北季風略略弱一點，除夕、初一（17日）當天桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及竹苗山區有零星短暫雨。

    鄭傑仁指出，初一、初二（17日、18日）兩天，仍持續受到下一波東北季風影響，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及竹苗山區有零星短暫雨；氣溫部分，由於東北季風威力不強，白天北部、宜蘭、花蓮仍有17度到21度，中部和台東約24度到25度，南部則有26度到28度。

    鄭傑仁提醒，由於近日天氣和氣溫變化關係，週五（13日）晚間起到下週日（15日）中部以北地區以及金門、馬祖有低雲或局部霧影響能見度；3000公尺以上高山路面可能有結冰狀況。

