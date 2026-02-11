為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    馬年到屏東山林走春！雙流、墾丁、林後四林推新春活動

    2026/02/11 17:48 記者羅欣貞／屏東報導
    雙流尋「馬」抽大獎，民眾可一邊找剪影一邊享受園區美景。（林保署屏東分署提供）

    2026年春節將至，農業部林業及自然保育署屏東分署整合轄管雙流、墾丁國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區及旗後山保安林，推出「馬上有福」系列新春活動，邀請民眾春節期間走入森林、親近自然。

    林業及自然保育署屏東分署表示，雙流國家森林遊樂區今年以趣味諧音打造「雙流裡有馬」尋寶活動，2月14日至2月22日，遊客只要在園區步道或吊橋尋獲「臺灣馬蘭」或「高屏馬口鱲」生物剪影吊牌，與其合照並上傳至官方臉書指定貼文，即可參加抽獎，有機會獲得Apple Watch SE3、《阡陌之森》米蠟筆等，共26個幸運名額。

    墾丁國家森林遊樂區2月14日至15日每日10時至12時舉辦「新春贈聯」，邀請書法家現場揮毫贈送春聯。2月14日至22日推出互動尋寶體驗，民眾只要尋找名稱含「馬」字的植物（如港口馬兜鈴）拍照記錄，即可兌換精美小禮；參與「尋找蛛絲馬跡」活動，捕捉園區內「灶馬」剪影並上傳分享，還有機會抽中驚喜好禮。

    林後四林平地森林園區於2月19日至20日在無患子森林步道舉辦「林間日和市」，作為2026年首場森林主題市集，集結手作文創與在地特色美食。

    位於高雄旗津的旗後山擁有全台第一座保安林，春節期間推出「旗實就在你身後」實境解謎活動，結合AR科技與在地歷史場域，遊客只需一支手機即可化身探險者，透過互動解謎認識保安林守護國土的重要意義。

    除走入森林體驗自然，屏東分署也於同合農科商務會館設置「山林製造」賣店，春節期間入住同合農科商務會館的旅客至山林製造賣店消費、與「山林製造摩天輪」合影打卡，即贈咖啡一杯及參加抽獎贈禮物。

    屏東分署提醒，轄管森林遊樂區及平地森林園區於除夕休園1天，自然步道及檜谷山莊正常開放，木育館春節期間休館。另春節期間各園區人潮較多，建議民眾出發前先做好交通旅宿規劃。

    林後四林平地森林園區將於2月19日至20日在無患子森林步道舉辦「林間日和市」，作為2026年首場森林主題市集，集結手作文創與在地特色美食。（林保署屏東分署提供）

    墾丁國家森林遊樂區2月14日至15日新春贈聯活動。（林保署屏東分署提供）

