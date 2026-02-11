為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃市府牽線媒合中科院 軍規技術轉商用助產業升級

    2026/02/11 16:54 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃市府經發局11日於中科院龍園園區舉辦「中科院軍民通用技術媒合交流會」。（圖由經發局提供）

    桃市府經濟發展局今（11）日於國家中山科學研究院龍園園區舉辦「鏈結桃園・國防賦能：中科院軍民通用技術媒合交流會」，吸引精密機械、電子與材料業領軍企業齊聚，現場公開5項國家級軍民通用技術移轉與2項重點技術採購需求，也正式宣告桃園進入軍規技術轉商用的產業升級新紀元。

    曾任雄三飛彈總工程師、現任桃園市經發局長張誠表示，「我懂中科院的技術語言，更懂企業家的商機需求」，市府正全力建構「建平台、補資源、帶出口」的深度扶持模式，而桃園擁有全台最完整的產業鏈，此次交流會不僅是一個技術展示場，更是一個讓軍規等級的穩定性與精密性走入民間市場的技術媒合平台，透過政府牽線協助產業菁英突破研發瓶頸，將桃園打造成企業實現技術跳躍的主場。

    此次媒合會鎖定全球防務與高值化物流趨勢，釋出5項具備高度市場競爭力的核心技術，包括「筒射可摺疊式小型無人機」、「微型渦輪噴射引擎」、「吸震複合材料製備技術」、「動力外骨骼」以及「移動式電解產氫發電技術」等，這些技術將大幅提升工作效率與產品精密性，協助桃園業者在快速成長的市場中奪得先機，成為邁向產業轉型的關鍵技術解方。

    張誠表示，另一重點項目則是實質採購技術媒合，協助優質供應商直接對接中科院，實現商機無縫鏈結，如「大型複材胚件加工與成型」以及「稀土磁鐵回收」等，搶攻資源循環綠色商機，透過直接對接國家級供應鏈，優質企業將能顯著縮短進入軍民通用生態圈的摸索期。

    經發局強調，桃園的角色已從傳統的工業後盾，進化為引領台灣產業與國際接軌的技術節點，這系列國防賦能的布局，是桃園三軸驅動願景的具體實踐。

    桃市府經發局11日於中科院龍園園區舉辦「中科院軍民通用技術媒合交流會」。（圖由經發局提供）

    桃市府經發局11日於中科院龍潭園區舉辦「中科院軍民通用技術媒合交流會」。（圖由經發局提供）

