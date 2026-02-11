確保春節交通醫療用電不中斷 台電高雄、鳳山區處啟動專案檢測

台電啟動春節專案檢測，今天前往高鐵左營站進行外線供電設備全面點檢。（圖由台電提供）

春節將至，為確保高雄地區大眾運輸及醫療院所等重要公共設施供電穩定，台電高雄區處與鳳山區處共同啟動春節專案檢測，今（11）日兵分多路，分別前往多家醫院及交通站點，進行外線供電設備全面點檢，強化整體供電安全與應變機制；台電強調將以最高標準完成供電整備，確保春節期間交通順暢、醫療運作穩定，讓市民與返鄉旅客安心過好年。

台電高雄區處與鳳山區處的處長、副處長分別率隊，前往小港國際機場、高鐵左營站、高雄車站、高捷公司，及高雄榮總、高醫大附設醫院、高雄長庚等大型醫院，進行外線供電設備全面點檢。

請繼續往下閱讀...

台電高雄區處處長黃志榮表示，早於1個月前，即預先盤點轄內線路脆弱點，並完成改善作業，提前做好風險管控。此次年前重點用戶拜訪，除實地檢視設備運作情形外，更透過面對面交流，強化雙方聯繫與橫向通報機制，讓用戶對台電配電系統更為安心。

因應春節9天連假，台電高雄區處除維持常態巡修人力外，也增派工班待命，確保如遇突發停電事件能即時處理、迅速復電。同時針對重要觀光景點，包括愛河灣及高雄港16至18號碼頭舉辦的「高雄冬日遊樂園」場域，也安排同仁加強設備巡視與點檢，確保大型活動期間供電穩定。

考量機場為春節期間國內外旅客往返的重要交通樞紐，鳳山區處處長黃明舜則親赴小港國際機場拜訪，與航空站主任王郁珍就春節期間供電整備與應變作業交換意見。航空站感謝台電辦理專案檢測，強調各項備援措施均已完成整備，將全力因應節慶旅運高峰。

此外，鳳山區處副處長也前往台鐵鳳山站及正義站，關心電力調度狀況，並向用戶及其電氣負責人加強用電安全宣導與技術交流，提醒落實自有設備定期檢查與維護，降低設備異常風險。

台電會同高捷機電人員，針對設備進行檢視。（圖由台電提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法