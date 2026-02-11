春節連假省道、快速公路管制一次看！ 搭客運最多爽享42折優惠

公路局公布春節連假客運優惠措施。（公路局提供）

本週末開始就是春節9天連續假期，交通部公路局今天（11日）整理疏導措施及多項公共運輸優惠措施，2月13日（週五）下午到2月22日（週日）止，開始春節連續假期交通疏運計畫。

公路局協調各公路汽車客運業者確實執行「春節連續假期旅客疏運計畫」，國道客運業者已開始陸續發售春節期間去回程車票，春節疏運期間公路汽車客運業將提供充足的運能和優惠措施。

第一項優惠是自連假前1天（2月13日）到收假日（2月22日），西部中長途及東部國道客運路線6折優惠；搭乘國道客運、台鐵與高鐵10小時內持電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠，紙本車票轉乘前請先將電子票證於場站內過卡方享優惠；搭乘指定幸福巴士免費。

第二是加入TPASS2.0會員，每月搭乘西部中長途及東部國道客運2-3次可享15%回饋金，4次以上享30%回饋金，與連假票價優惠疊加，最高可享42折優惠。

公路局說明，針對宜蘭地區，已請國道5號客運業者增開班次，參考歷次連續假期尖峰時段平均3至5分鐘發1班車，並視旅客情況機動加班。另外公路局春節連假期間配合高速公路局實施國5北上宜蘭至頭城路肩開放大客車通行路段及主線儀控號誌，提升國道客運疏運效率。

自行開車返鄉及出遊的民眾，公路局針對11處國道易壅塞路段、27處省道易壅塞路段、13處地方大型活動及重要觀光景點，已規劃相關交通疏導管制措施，包括規劃替代道路、提供旅行時間資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調地方政府、觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強取締違規停車等。

省道重點路段疏運措施彙整：

1、台9線蘇花路廊：春節連續假期期間持續實施路廊特定時段禁行21噸以上大貨車，並於禁行時段實施大客車行駛蘇花改路肩措施，於連假第1日6：00~10：00及第2日至第3日（除夕）6:00~13:00採南向禁行管制，第4日至第6日（初一至初三）4:00~17:00採雙向禁行管制，第7日至第8日（初四至初五）12:00~20:00及第9日（初六）12:00~18:00採北向禁行管制。

2、台9線南迴公路：新路社區北上縮減車道，將於第4日、第5日（初一、初二）北上實施漸變措施，雙流社區南下縮減車道，將於第7日至第9日（初四至初六）南下實施漸變措施。

3、台61線西濱快速公路：台68線西行南寮匝道禁止左轉台15線南下、封閉67K新港三街路口、封閉62K竹1路口，竹南路段將實施優化號誌時制，並配合高公局封閉西濱交流道北上入口匝道，以及6處號誌路口封閉。

公路局相關疏運資訊可至官方網站（http://www.thb.gov.tw）查詢，或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路、交管措施、防災及交通生活等資訊，及下載「iBus公路客運」App查詢客運及市區公車相關資訊；公路局亦提供用路人服務中心免付費專線0800-231035，作為省道反映路況及客運申訴電話。



