金價太貴難下手！年節應景「黃金替代品」田尾金桔、金菊賣翻天

黃金飆漲，田尾年節花卉採買出現「黃金替代效應」。（記者陳冠備攝）

下週就是農曆春節，全台最大花卉集散地彰化縣田尾公路花園買氣衝上高峰。今年市場出現有趣現象，雖適逢農曆馬年，但與「馬」相關的諧音植栽並未掀起熱潮，反倒是象徵富貴吉祥的金色、黃色系盆栽異軍突起，買氣甚至超越傳統喜氣洋洋的紅色花卉。園藝業者坦言，跟黃金飆漲有關，民眾布置「黃金替代品」意願暴增。

目前田尾最熱銷的「年節四大天王」包括象徵大吉大利的金桔、好運旺來的鳳梨花、寓意好彩頭的蘿蔔盆栽，以及象徵金吉利的金黃色菊花。其中金桔與黃菊花貨架幾乎一補貨就被掃空，成為今年春節最搶手品項。

田尾公路花園榮譽理事長許再生分析，這波「金色熱潮」與國際金價高漲脫不了關係，目前金飾掛牌價每錢逼近2萬元，不少民眾直呼「金價太貴買不下手」，相較之下，一盆500元有找的金黃色盆栽，不僅象徵財氣，更能讓居家空間顯得金碧輝煌，成為另類的「黃金替代品」。

「買不起黃金，就買金色花！」來自南投埔里的遊客表示，趁著春節連假特別安排行程到彰化遊玩，同時來田尾公路花園採買新年花卉，包括應景的四季桔、萬壽菊等，買回家佈置添「金氣」、「喜氣」。

此外，今年銷售節奏也出現特殊變化，許再生指出，這次適逢雙春年，1年內出現2次立春（2025/2/3與2026/2/4），導致銷售週期拉長至13個月，往年12月耶誕節購買的聖誕紅，花期難以撐到隔年2月中過年，形成「二次採買」現象，因此進一步推升春節花卉買氣。

