鼓勵生育 台南六甲保安宮大年初一、初二送純銀手鍊共200條

台南六甲保安宮主委鄭文平說贈送新生兒銀手鍊，象徵太子爺保平安。（記者楊金城攝）

台南市六甲保安宮將在2月17、18日（年初一、初二）舉辦保安迎新麟鳳求環「寶寶迎新會」，免費贈送太子爺加持的純銀平安手鍊給去年新生寶寶，每人限領1條，年初一、年初二各送出100條平安手鍊，送完為止。

六甲保安宮奉祀「中壇元帥」太子爺，被譽為孩童的守護神「囝仔神」，為激勵生育率和祝福新生兒，今年第8年在大年初一、初二舉辦寶寶迎新會。

請繼續往下閱讀...

保安宮主委鄭文平說，保安宮在春節為新生兒祈福的傳統習俗，已成南市重要的民俗文化活動，除了免費送銀手鍊外，現場還有氣墊樂園、農產文創市集、樂團演奏，陪民眾熱鬧過新年，歡迎來保安宮走春祈福。

六甲保安宮總幹事王俊嵐表示，保安宮在大年初一、初二贈送純銀手環，1只銀手環起初只有800多元，因漲價到3千元，今年改首次贈送純銀手鍊，價值約1千多元，許多民眾往年在除夕過後就來廟前排隊，十分踴躍。

保安宮贈銀手鍊活動在2月17、18日的上午9點開始，家人須攜帶兒童健康手冊在現場排隊領號碼牌，至保安宮服務台審核資料符合即可領取純銀手鍊，象徵太子爺庇佑寶寶平安健康、福氣滿滿。但不鼓勵民眾在前一晚就來排隊。

六甲區長陳啓榮說，太子爺是孩子的守護神，保安宮每年送銀手環（鍊），就是太子爺在農曆新年開始給寶寶最好的祝福禮物，保安宮走春祈福活動不但有早年廟埕傳統過年喜氣，民眾還可串聯六甲落羽松季、烏山頭水庫、西拉雅官田遊客中心、新營波光節、鹽水月津港燈節等知名景點，豐富走春之行。

六甲保安宮在大年初一、初二贈送的純銀手鍊。（記者楊金城攝）

台南六甲保安宮主委鄭文平（右二）、總幹事王俊嵐（左二）、六甲區長陳啓榮（左一）展示保安宮純銀手鍊。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法