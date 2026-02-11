中商圈年貨大街2/13登場 為期17天交通攻略看過來

一中年貨大街交通管制圖。（警方提供）

繼台中市北區天津年貨大街率先揭開序幕後，深受年輕族群喜愛的一中商圈也將接力登場，「2026一中年貨大街」自2月13日至3月1日舉行，推出為期17天的「馬遊一中‧歡樂市集」系列活動，轄區第二分局為了確保活動期間交通秩序順暢，相關疏導管制措施及停車資訊如下：

（一） 管制路段：

1. 一中街（育才北路至育才南街段，但一中街與育才街口除外）育才南街（一中街至尊賢街段，含一中街與育才南街口）。

2. 管制時間內禁止車輛駐停與通行，警備車、消防車及救護車等除外。

（二） 管制時間：

1. 2月12日20時至24時（活動前一日）。

2. 2月13日至3月1日，每日11時至23時。

（三） 停車場位置與資訊：

1. CITY PARKING城市車旅一中街站停車場（育才北路與一中街口）

2. 新興停車場（精武路與一中街口）

3. 中友百貨停車（育才北路與三民路三段口）

4. 玉雪立體停車場（育才北路與五權路口）

5. 來來停車場（三民路與太平路口）

6. CITY PARKING城市車旅一中二站停車場（育才路與尊賢街口）

7. 水利大樓停車場（育才路與尊賢街口）

8. 體大停車場（雙十路與育才路口）

9. 辰淵雙十停車場（太平路與雙十路口）

10. CITY PARKING城市車旅停車場（太平路與雙十路口）

11. 益民一中停車場（錦新街近雙十路口）

12. 台中公園地下停車場（三民路近精武路口）

13. 精武路停車場（雙十路與精武路口）

14. 嘟嘟房停車場（雙十路二段6巷近錦新街）

15. 五權立體停車場（五權路與錦新街口）

第二分局提醒民眾，行經一中商圈公車路線至少70條，尖峰時刻公車不到一分鐘就進站，非常便利與便捷，籲請大家搭乘公車前往，才不會因為苦苦尋找停車位，破壞逛街好興致。

一中年貨大街汽車停車位置圖。（警方提供）

