    花蓮漁港春節不打烊 場館、魚市皆營業

    2026/02/11 16:28 記者游太郎／花蓮報導
    花蓮漁市春節不打烊，歡迎縣民前往選購應景魚貨。（縣府提供）

    春節連假期間提供消費需求，花蓮漁港將不打烊！港區內多功能漁業場館與觀光魚市皆正常營業，花蓮縣政府邀請鄉親與返鄉遊客走春到漁港，品嚐新鮮海味、採買年節好物，感受充滿活力的海港年節氛圍，也為春節假期花蓮增添兼具美食、景觀與休閒的好去處。

    縣長徐榛蔚表示，春節到漁港走走，不僅能吹海風、看漁船進出港灣，也能逛魚市、嚐海鮮，體驗最具在地味的年節氣氛。無論是挑選新鮮食材，或與家人朋友在港區散步拍照，都能感受到花蓮漁港結合產業與觀光的多元魅力，希望營造為適合闔家出遊的走春景點。

    縣府農業處處長陳淑雯指出，花蓮漁港觀光魚市匯集在地漁民與特色攤商，每日供應新鮮直送的漁獲、現做熟食及各式海味伴手禮，從現撈海鮮、人氣小吃到特色加工品一應俱全，可滿足不同族群的消費需求。

    縣府表示，位於漁港核心區的多功能漁業場館空間寬敞舒適、動線友善，適合親子同行與長輩休憩，民眾可在港區欣賞遼闊海景、感受徐徐海風，體驗不同於市區商圈的悠閒節奏，歡迎鄉親與遊客在春節期間安排一趟漁港小旅行。

    花蓮漁港的多功能場館，適合全家出遊。（縣府提供）

