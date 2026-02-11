為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    肯德基蛋塔藏電池竟是計時器惹禍 高市衛局要開罰

    2026/02/11 16:31 記者許麗娟／高雄報導
    高雄肯德基楠梓店的蛋塔出包藏電池，衛生局要開罰。（記者李惠洲攝）

    高雄肯德基楠梓店的蛋塔出包藏電池，衛生局要開罰。（記者李惠洲攝）

    有民眾昨日到連鎖速食店肯德基楠梓店購買1盒原味蛋塔，卻驚見蛋塔「黑黑的」，撥開一看，裡頭竟然藏了1顆4號電池，嚇得驚呼好險沒有先微波加熱。高雄市衛生局今（11）日到店稽查，經調閱監視畫面發現是蛋塔計時器的電池掉落彈入蛋塔內，員工未依標準作業流程丟棄將開罰。

    民眾在Threads社群平台發文指出，要吃蛋塔時已經冷了，本來打算一整盒要拿去微波，幸好心血來潮先看了看底部，結果發現其中1顆有條黑黑的影子，原以為是家人買了「黑糖麻吉口味」，結果邊拍影片將蛋塔撥開，竟是1顆4號的碳鋅電池。

    許多網友看到畫面，多數認為不可能，不少肯德基前員工路過留言，「調完蛋塔液還會倒進小壺子裡，那個口超小，電池不可能倒得出來」、「內場烤蛋塔時，冷凍塔皮是完整包裝，將蛋液倒好後，是直接送入烤箱，全程使用的器具，都不需要使用電池。而且，烤箱溫度那麼高至少200度以上、烤15分鐘左右，電池還那麼完整？」但也有網友回應「這個電池底部看起來確實有毀損跡象」。

    肯德基上午已發聲明致歉，初步判定為個別門市作業流程中出現疏漏，導致外來異物於製作過程中誤入產品。已即刻針對該門市進行全面作業流程檢視，並主動聯繫希望關懷該名消費者，目前尚未獲得回覆。同時，已啟動全台門市的操作檢視與加強宣導。

    高雄市衛生局表示，經現場檢視作業區監視畫面，員工於製作蛋塔期間計時器不慎掉落尚未烘烤之蛋塔盤內，導致電池彈入蛋塔內。店家坦承是作業流程疏漏致外來異物於製作過程中誤入產品，員工亦未依標準作業流程將該批蛋塔丟棄。衛生局將依據《食品安全衛生管理法》裁罰6萬至2億元罰鍰並將移送檢調。

    民眾發文並貼出畫面，指在肯德基蛋塔內發現藏有電池。（圖擷取自Threads）

    民眾發文並貼出畫面，指在肯德基蛋塔內發現藏有電池。（圖擷取自Threads）

    衛生局人員調閱監視器，發現是計時器掉落，電池彈入蛋塔導致。（圖由高雄市衛生局提供）

    衛生局人員調閱監視器，發現是計時器掉落，電池彈入蛋塔導致。（圖由高雄市衛生局提供）

    圖
    圖 圖 圖
