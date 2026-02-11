為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    諾貝爾生醫獎得主莫瑟來台 揭開「大腦GPS」新視角

    2026/02/11 16:28 記者吳柏軒／台北報導
    享譽全球的神經科學家，同時也是2014年諾貝爾生醫學獎得主梅伊–布里特．穆瑟在台灣大學進行專題演講。（台大提供）

    享譽全球的神經科學家，同時也是2014年諾貝爾生醫學獎得主梅伊–布里特．穆瑟在台灣大學進行專題演講。（台大提供）

    台灣橋樑計畫廣邀諾貝爾獎得主來台，其中2014年生醫獎得主、挪威神經科學家梅–布麗特．莫瑟 （May-Britt Moser） 於9日在台灣大學演講，與大眾分享「大腦GPS」網格細胞 （grid cells）的突破性發現，並探討如何應用在阿茲海默症的早期診斷與治療。

    台大「宋恭源先生頂尖研究講座」攜手世界和平基金會（IPF）、中央研究院及國內多所大學所共同推動「台灣橋樑計畫 （Taiwan Bridges Program）」，預計這2年邀請31位諾貝爾獎得主來台進行系列演講與交流。

    莫瑟在挪威科技大學任教，是國際知名的「卡夫里系統神經科學研究所」創所所長，其發現位於大腦內嗅皮質（entorhinal cortex）中的「網格細胞」，能形成座標般的活動模式，協助人類與動物進行空間定位與路徑記憶，被科學界譽為大腦的內建「GPS」。

    莫瑟在台大演講中指出，網格細胞失調，解釋阿茲海默症等早期核心症狀，往往是迷路與空間定向能力下降，並說：「唯有真正理解大腦運作的『演算法』，才能針對神經系統疾病開發出精確且有效的治療策略。」

    近年來，莫瑟的團隊更進一步探討大腦如何將「地點」、「時間」與「事件」整合為完整記憶，讓學界對人類心智有更深的理解，為未來的失智症治療策略奠定基礎。

    莫瑟這趟還參訪台大「綠色健康研究中心」和與會學者探討如何將前沿腦神經科學成果整合至HEALS Design設計系統，並結合虛擬實境（VR）與360度沉浸式技術，致力於創造具備豐富化環境特質的空間設計。她強調透過科學證據優化環境，顯現出跨領域合作在改善人類健康與生活環境上的巨大潛力。

    2014年諾貝爾生醫學獎得主梅伊–布里特．穆瑟，充滿熱情與感染力的演講吸引滿場的台大師生及校外人士參加。（台大提供）

    2014年諾貝爾生醫學獎得主梅伊–布里特．穆瑟，充滿熱情與感染力的演講吸引滿場的台大師生及校外人士參加。（台大提供）

    2014年諾貝爾生醫學獎得主梅伊–布里特．穆瑟（中）來台演講，並與中研院士鍾邦柱（左）及台灣大學神經生物與認知科學研究中心主任張芳嘉（右）進行與談，回答現場提問。（台大提供）

    2014年諾貝爾生醫學獎得主梅伊–布里特．穆瑟（中）來台演講，並與中研院士鍾邦柱（左）及台灣大學神經生物與認知科學研究中心主任張芳嘉（右）進行與談，回答現場提問。（台大提供）

    圖
    圖 圖 圖
