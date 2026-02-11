Pokémon GO台南春節登場 超級大食花、烏賊王首度亮相

「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」將於2月20日至22日盛大登場。（南市觀旅局提供）

「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」將於2月20日至22日盛大登場，今年更首度推出夜間限定「超級之夜」活動，讓訓練家在白天與夜晚感受截然不同的城市魅力。其中，超級進化寶可夢「超級大食花」與「超級烏賊王」將於活動期間首度在《Pokémon GO》超級團體戰亮相，持有活動入場券的玩家可於全球活動前搶先挑戰，成為全球首波體驗的訓練家。

南市觀旅局表示，南市再度與《Pokémon GO》團隊合作，迎接遊戲10周年的重要里程碑。這次活動主會場設於台南都會公園（奇美博物館），規劃3大主題棲息地、寶可夢拍照裝置藝術，以及皮卡丘與伊布見面會等豐富內容。活動結合國際級IP與台南城市觀光特色，整合全市超過80家合作店家推出期間限定優惠，歡迎國內外玩家走進台南，展開深度旅遊。

請繼續往下閱讀...

觀旅局長林國華說，本次合作優惠涵蓋觀光景點、旅宿、美食及特色伴手禮等類別，自2月19日至3月1日止，民眾只要至合作店家出示《Pokémon GO》相關畫面即可享專屬優惠，包括虎頭埤風景區購買太陽能遊湖船票贈送單趟遊園車、MITSUI OUTLET PARK台南兌換餐飲券、捷絲旅台南虎山館住宿贈禮，以及多家旅宿優惠專案等，而活動3天主會場集結超過60攤美食市集與餐車，提供多元餐飲選擇。

南市再度與《Pokémon GO》團隊合作，活動主會場設於台南都會公園。（南市觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法