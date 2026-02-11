台南、桃園鐵路地下化都在今年通車！ 交通更順、中壢通勤更快

鐵道局公布今年重大軌道建設相關規劃時程。（鐵道局提供）

交通部鐵道局今天（11日）宣布，今年迎來多項重大軌道建設工程里程碑，包括台南鐵路地下化台南站第一階段通車，以及桃園鐵路地下化工程「平鎮臨時站」啟用。

鐵道局長楊正君今天說明，台南市區鐵路地下化第一階段台南站工程，預計年底通車，完工後將有效消除平交道阻隔，翻轉府城都市景觀，提升整體交通安全與生活品質。此外，因應桃園鐵路地下化施工期間交通需求，台鐵平鎮臨時站預計今年10月啟用，預期將有效提升中壢地區通勤。

另外，鐵道局推動多項場站開發案，包括高鐵台南站三井Outlet第二期、高鐵台中站商業區（F PLAZA），預計分別在今年第1、2季開幕；高鐵嘉義站產業專用區第一期也已在第1季開工，未來將引進逾200間店鋪，並規劃親子遊樂區、公益文化空間等多功能區域。

楊正君說，為提升軌道關鍵技術自主能力，鐵道局規劃在2026年至2028年間，陸續完成轉向架、輕軌號誌及計軸器等關鍵技術的國產化研發，帶動國內產業技術升級。

台南鐵路地下化模擬圖。大屋頂寬度及高度延續古蹟車站，漂浮的大屋頂及下沉廣場共同形塑出都市客廳，大棚架引入通風以及大量二次光線，形成舒適的都市交會場所。（鐵道局提供）

台南鐵路地下化模擬圖。第二月台棚架構件拆除並原地復舊，成為台南人等待火車的記憶空間，與北棟建築結合具備候車及展演機能。（鐵道局提供）

台南鐵路地下化模擬圖。以古蹟車站作為後站端景，搭配橫跨南北量體的輕量化空橋創造動態視覺效果。 大屋頂以薄膜天花過濾自然光宛如美術館般提升整體空間光影質感。（鐵道局提供）

