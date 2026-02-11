春節期間走入山林 東勢林場活動滿檔

東勢林場櫻花陸續綻放，粉紅花海點綴林間步道，為林場增添濃厚春意。（圖由東勢林場提供）

迎接2026年農曆春節假期，自2月16日（除夕）至2月21日（大年初五），東勢林場特別規劃「除夕歡唱夜、日間走春遊」活動，透過多元且具有林場特色的節慶活動，營造熱鬧、溫馨的年節氛圍，邀請民眾於春節期間走入山林，體驗結合自然、生態與人文的豐富春節假期。

東勢林場遊樂區場長莊宜蒼表示，今年的春節活動結合園區既有自然景觀與遊憩資源，規劃日間與夜間導覽活動，串聯靜態與動態體驗，讓遊客在場內輕鬆地參與活動，充實寶貴的假期時光。

東勢林場除夕夜將舉辦「除夕歡唱夜」活動，現場設置KTV歡唱設備，並提供點心，讓住宿與入園遊客在溫馨歡樂的氣氛中，共同迎接新年到來，增添春節團圓喜氣。

大年初一至初五，東勢林場每日上午10時及下午2時有兩場「日間走春導覽」，由專業導覽人員帶領遊客走訪園區特色景點，導覽路線自土地公祈福活動揭開序幕，隨後前往四角林野溪步道巡禮，欣賞林場自然景觀，再至觀音洞祈福參拜，最後於民俗公園享用象徵團圓與吉祥的湯圓，讓遊客在走春祈福之餘，感受年節文化意涵。

園區並安排「夢幻泡泡」活動，繽紛泡泡於園區飛舞，營造歡樂氣氛；「夜間生態導覽」更是不容錯過，引領遊客認識林場夜間生態樣貌，透過專業解說，增進對自然環境之認識與尊重，為春節旅遊增添知性與深度體驗。

春節期間，東勢林場櫻花陸續綻放，粉紅花海點綴林間步道，為林場增添濃厚春意，莊宜蒼表示，遊客除可參與多項春節活動外，亦可漫步園區賞櫻，享受自然美景。

東勢林場每日上午10時及下午2時有兩場「日間走春導覽」，由專業導覽人員帶領遊客走訪園區特色景點。（圖由東勢林場提供）

