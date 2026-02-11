七里香甕仔雞捐消防指揮車 助台中救災

中市議員吳呈賢（右一）、吳建德（左一）牽線，七里香甕仔雞捐消防指揮車助台中救災。（記者張軒哲攝）

春節將至，強化第一線救災指揮能量，公私協力再添典範，南投縣七里香甕仔雞公司在台中市議員吳呈賢、吳建德牽線促成下，今（11）日捐贈1部高性能消防指揮車給台中市政府消防局，協助提升重大災害現場的及時指揮與整合調度效能。消防局於主管會報中舉辦贈車儀式，消防局長孫福佑說，感謝七里香甕仔雞長期投入公益，以及市議員吳呈賢居中牽線、促成捐贈，讓善意得以迅速落實。

孫福佑表示，消防指揮車在火災、重大事故及複合型災害中，肩負現場即時指揮、資訊整合與跨單位協調的重要任務，此次捐贈的高性能指揮車，可大幅提升救災效率，對第一線消防弟兄姊妹是一大助力。未來也將善用捐贈車輛投入各項救災與指揮任務，全面提升災害應變效能，確保市民生命財產安全。

吳呈賢表示，消防人員長年站在守護市民生命財產安全的最前線，面對極端氣候、重大事故與複合型災害風險日益升高，救災指揮與設備機動性的需求也更加迫切。他長期關注基層消防資源配置，透過實地了解消防局實務需求，主動媒合企業資源，希望為第一線消防人員補足關鍵戰力。

吳建德表示，公共安全是城市治理最重要的基礎工程，消防設備與指揮能量的強化，直接關係到救災效率與市民安全。他肯定七里香甕仔雞回饋社會的善行，也認為民意代表應發揮橋梁角色，串聯公部門與民間力量，讓有限資源發揮最大效益，為城市安全建立更穩固的後盾。

