為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    七里香甕仔雞捐消防指揮車 助台中救災

    2026/02/11 16:03 記者張軒哲／台中報導
    中市議員吳呈賢（右一）、吳建德（左一）牽線，七里香甕仔雞捐消防指揮車助台中救災。（記者張軒哲攝）

    中市議員吳呈賢（右一）、吳建德（左一）牽線，七里香甕仔雞捐消防指揮車助台中救災。（記者張軒哲攝）

    春節將至，強化第一線救災指揮能量，公私協力再添典範，南投縣七里香甕仔雞公司在台中市議員吳呈賢、吳建德牽線促成下，今（11）日捐贈1部高性能消防指揮車給台中市政府消防局，協助提升重大災害現場的及時指揮與整合調度效能。消防局於主管會報中舉辦贈車儀式，消防局長孫福佑說，感謝七里香甕仔雞長期投入公益，以及市議員吳呈賢居中牽線、促成捐贈，讓善意得以迅速落實。

    孫福佑表示，消防指揮車在火災、重大事故及複合型災害中，肩負現場即時指揮、資訊整合與跨單位協調的重要任務，此次捐贈的高性能指揮車，可大幅提升救災效率，對第一線消防弟兄姊妹是一大助力。未來也將善用捐贈車輛投入各項救災與指揮任務，全面提升災害應變效能，確保市民生命財產安全。

    吳呈賢表示，消防人員長年站在守護市民生命財產安全的最前線，面對極端氣候、重大事故與複合型災害風險日益升高，救災指揮與設備機動性的需求也更加迫切。他長期關注基層消防資源配置，透過實地了解消防局實務需求，主動媒合企業資源，希望為第一線消防人員補足關鍵戰力。

    吳建德表示，公共安全是城市治理最重要的基礎工程，消防設備與指揮能量的強化，直接關係到救災效率與市民安全。他肯定七里香甕仔雞回饋社會的善行，也認為民意代表應發揮橋梁角色，串聯公部門與民間力量，讓有限資源發揮最大效益，為城市安全建立更穩固的後盾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播