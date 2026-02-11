搭過日英美等地鐵！ 加國歌手搭北捷驚艷：全世界最棒乘車經驗

台灣大眾運輸的品質再次贏得國際讚譽。北捷示意圖。（即時新聞攝）

台灣大眾運輸的品質再次贏得國際讚譽！來自加拿大的創作歌手布萊恩特（Jeff Bryant）日前來台旅遊，並在影音平台YouTube分享其搭乘台北捷運（MRT）的驚艷經歷。他不僅大讚北捷是「全世界最棒的地鐵系統」，更對台灣乘客展現的秩序與禮儀感到不可思議，直言這絕對是他旅遊各國以來，最完美的一次乘車體驗。

布萊恩特在影片中說，儘管他沒有去過全世界每一座城市，但他曾深度體驗過溫哥華、多倫多、紐約、倫敦、巴黎、馬尼拉，甚至是1個月前才造訪過以精準著稱的東京地鐵。然而，台北捷運卻在短時間內徹底征服了他。

他指出，北捷的車站設計極其「現代化且充滿智慧」，月台寬敞程度甚至是他國系統的2倍，不僅完全沒有壓迫感，極致乾淨的環境更讓他印象深刻。此外，儘管東京地鐵也很優秀，但北捷標示系統清晰直觀，又更上一籌，即便對初抵台的遊客來說，轉乘也毫無難度。

台灣人排隊秩序驚人 乾淨廁所與垃圾桶成亮點

在設施細節上，布萊恩特對於北捷設有「乾淨到不行」的公共廁所感到驚奇，他感嘆在紐約等大城市，因治安與破壞問題，車站幾乎不可能設置公廁。此外，站內隨處可見的垃圾桶與資源回收桶，也讓他直呼這才是真正的城市文明典範，並形容北捷已經為全球地鐵樹立了極高的標準。

除了硬體設備，布萊恩特對台灣人的「軟實力」更是讚不絕口。他觀察到，北捷月台地面上的導引線發揮了極大作用，台灣乘客會非常有秩序地在線後排隊；當列車門開啟時，所有人都會安靜、有耐心地等待車內乘客下車後再依序上車。

「我無法理解為什麼在溫哥華或飛機上，人們總是焦躁地擠在一起，」布萊恩特對比國內外的乘車行為，認為台灣這種「先下後上」的守禮行為是一種高度的文化體現，不僅減少了衝突，更讓運輸效率大大提升。

影片最後，他開玩笑地說這部影片簡直像是捷運公司贊助的廣告，但他發誓這全是發自內心的真實感受。影片曝光後也引發大量海外網友共鳴，紛紛認同台北捷運確實是全球交通界的「天花板」。網友也紛紛留言：「世界地鐵排名中，台北捷運名列第一」、「台灣捷運一定是全世界最乾淨的捷運系統」、「我真希望美國各地的城市領導人都能去那裡考察一番」。

還有1位網友留言表示：「我來自溫哥華。過去2年裡，我去過台灣2次。他們的捷運和高鐵系統使用起來非常舒適。硬體設施堪稱世界一流——高效、乾淨、安全、價格合理且操作便捷。而軟體——也就是文明的台灣人——則為人們在公共場合的行為樹立了標竿。」

