    生活

    監察院今彈劾4官員 民進黨議員指盧秀燕更是應該被究責的官員

    2026/02/11 15:48 記者蘇金鳳／台中報導
    台中去年一處養豬場爆發非洲豬瘟，監察院彈劾四位中市官員。（資料照）

    台中去年一處養豬場爆發非洲豬瘟，監察院彈劾四位中市官員。（資料照）

    非洲豬瘟事件，監察院今彈劾四官員，民進黨多位市議員痛批顯示市府跨局處的防疫缺失，無能及怠惰是經監察院認證，跟日前雞場的禽流感問題，竟如出一轍，認為台中市完全失能，盧秀燕更是應該被究責的官員。

    市議員陳淑華表示，台中市在防疫作為荒腔走板，非洲豬瘟出現跨局處的防疫缺失，之後的雞場的禽流感問題，竟如出一轍，認為台中市完全失能，盧秀燕更是應該被究責的官員。

    議員江肇國也認為，監察院查出豬瘟期間多位官員說謊、違規、敷衍、資訊錯漏，全國損失高達21億元，核有重大違失！他反問四位高官送懲戒法院，那盧秀燕市長該送哪裡？

    市議員林德宇表示，他身為親赴監察院舉發台中市政府官員違法失職的共同代表，感謝監察委員能嚴明審視，監察院的彈劾報告是公正嚴謹，盧秀燕市府團隊的無能及怠惰是經監察院認證。雖然遭彈劾的官員已經離職，但只要盧秀燕市長不真心認錯，市府團隊的散漫不改，市民就要承受市政頻繁出包擺爛的苦果。

    黃守達則表示，盧市府真正的問題，在於揣摩上意、好大喜功、不做不錯的組織文化；而造成這般文化的始作俑者，正是市長盧秀燕本人，盧市長態度不改，風行草偃，換再多主管都沒用，整個團隊還是會繼續散漫廢弛。

