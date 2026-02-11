為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    美豬進口關稅減半 張麗善：會和豬農「趕豬北上」抗議

    2026/02/11 15:51 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林是全國養豬大縣，美豬進口關稅減半或偏低，對台灣養豬產業衝擊相當大。（記者黃淑莉攝）

    雲林是全國養豬大縣，美豬進口關稅減半或偏低，對台灣養豬產業衝擊相當大。（記者黃淑莉攝）

    我國將與美簽署「台美對等貿易協定（ART）」，其中美豬輸入我國的關稅將從現在12%降為6%，雲林縣長張麗善今（11）日受訪表示，談判結果政府應該要說清楚、講明白，保障農民權益，否則將帶著豬農趕豬北上抗議。雲林縣養豬協會理事長吳英吉說，聽到美豬進口關稅要減半，豬農頭都昏了。

    張麗善指出，雲林是農業大縣、養豬大縣，也是酪農重要產區，這幾天持續關注台美對等貿易協定，希望政府要有所主張、堅持，不要犧牲農業，也不要把農業當成談判桌上的籌碼，不論是液態乳、美國牛肉、美國豬肉等輸入，都會嚴重衝擊到雲林農業大縣，酪農、豬農都很憂心。

    張麗善強調，雲林是養豬大縣，美豬進口關稅減半或偏低，對台灣養豬產業衝擊相當大，如何保障豬農權益，確保價格穩定，不能讓豬農血本無歸或犧牲太多，否則將與豬農趕豬北上抗議。

    吳英吉表示，台灣養豬技術、品質都有一定水準，加上國人習慣吃溫體豬肉，對台灣豬肉有信心，美豬關稅調降是大環境問題，不過這幾年因法規限制，畜舍擴建困難，國內許多小型豬場離牧，國內飼養頭數減少，美豬關稅減半對國內養豬產業衝擊很大，許多豬農聽到美豬進口關稅要減半，大家頭都昏了，希望農業部能有配套因應，避免產業泡沫化。

    雲林縣長張麗善（左）今日受訪表示，談判結果政府應該要說清楚、講明白，保障農民權益，否則將帶著豬農趕豬北上抗議。右為農業處長魏勝德。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善（左）今日受訪表示，談判結果政府應該要說清楚、講明白，保障農民權益，否則將帶著豬農趕豬北上抗議。右為農業處長魏勝德。（記者黃淑莉攝）

    雲林養豬協會理事長吳英吉說，許多豬農聽到美豬進口關稅要減半，大家頭都昏了，希望農業部能有配套因應。（記者黃淑莉攝）

    雲林養豬協會理事長吳英吉說，許多豬農聽到美豬進口關稅要減半，大家頭都昏了，希望農業部能有配套因應。（記者黃淑莉攝）

