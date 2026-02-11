高雄春節連假景點湧人潮 多處啟動交管

高雄春節連假景點湧人潮，多處啟動交通管制。（圖由高市交通局提供）

今年春節9天連假，高雄旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、旗山、美濃、果嶺公園等主要觀光景點，交通局將依交通狀況啟動交管措施；「高雄冬日遊樂園」周邊道路也將實施階段性交通管制，提醒市民走春出遊先查詢景點交通資訊及替代道路。

交通局表示，因應春節連假期間旅遊人潮，旗山老街及華中街（中正路-延平一路）時段管制為行人徒步區禁止車輛進入；台3線中華路、中正路及中學路等沿線路口，10至22時視交通狀況機動管制禁止左轉進入老街周邊區域。

旗山高灘地停車場已於去年9月完工啟用，停車位增加小車100格及大車50格，直接由中華路進出；新開幕的內門野森動物學校，在假日也有提供旗山轉運站至野森動物學校的接駁車，民眾可由高鐵左營站/台鐵新左營站/高雄捷運左營站搭乘旗美國道10號快捷公車至旗山轉運站轉乘。

親子最愛壽山動物園，預估會湧入人潮，鼓山二路公有停車場開放民眾停車，並提供接駁車往返動物園，民眾也可搭乘輕軌或台鐵至鼓山站，僅需步行5分鐘內即可抵達該停車場，轉乘接駁車前往動物園。

春節連假適逢「高雄冬日遊樂園」活動，會場周邊五福三、四路、七賢三路、成功路、海邊路等道路將實施階段性交通管制（2月16日除夕休園除外），周邊道路加強違停取締及拖吊，請民眾配合現場員警、義交指揮，呼籲市民多搭乘捷運、輕軌、公車前往。

此外，於捷運中央公園站提供接駁車到英雄路賞日本人氣IP「超人力霸王」；到冬日遊樂園則在捷運三多商圈站有公車黃1至旅運中心。

出門前可多利用高雄市即時交通資訊網、省道即時交通資訊網等查詢即時交通路況，並適時行駛替代道路。

