大新竹跑步地圖升級2.0增4路線 邀民眾新春用雙腳感受水與城市故事

清華大學與大新竹在地跑團推出大新竹跑步地圖2.0版，今年新增4條路線，邀民眾新春用雙腳感受水與城市的故事。圖為寶二水庫路線。（清大教授黃煜提供）

清華大學運動事業及政策中心去年推出大新竹跑步地圖，今年升級2.0版，聚焦「水」元素，邀請跑友跑進大新竹的關西牛欄河、寶二水庫、舊港島及青草湖，感受水與城市激盪出的動人跑步故事。尤其在春節期間大魚大肉，不妨利用收假日來趟跑步之旅，用雙腳體驗城市之美。

清華大學運動事業及政策中心主任黃煜表示，今年精選4條與水域緊密相連的優質跑步路線，分別是關西牛欄河、寶二水庫、舊港島及青草湖。參與路線推薦的在地團體，都是長年深耕地方、以跑步與土地對話的實踐者，像是關西跑跑團、竹東動就對路跑團、新竹路跑社及康橋國際學校新竹校區。

路線一的關西牛欄河路線，以具歷史意義的東安古橋為起點，沿途行經仙草一分田與關西老街，跑者在節奏之間，能感受到濃厚的小鎮風情與生活氣息。路線二是寶二水庫，寶二水庫是維繫新竹科學園區運作的重要水源，被譽為「護國神山之母」，環境清幽、水色開闊，是許多跑友心中的私房訓練場，也讓人看見科技城市背後，支撐一切運作的生命之水。

路線三是竹市舊港島，舊港島昔為竹塹港，18世紀便是對外通商要地，隨泥沙淤積港口式微，是座被時間暫忘的小島，更是欣賞夕陽的好去處，還是條竹塹詩人林占梅的詩園步道，在舊港島跑步可感受歷史與詩意交織的風景。路線四是竹市青草湖環湖路線，青草湖是台灣光復後新竹所興建的第一座水庫，環湖2公里的道路是跑步與健走的熱門去處，離竹市區僅10多分鐘車程。

黃煜說，4條路線難易不一，舊港島路線一圈約1.8公里，路線平坦，適合跑步入門者；寶二水庫位於山區，地勢起伏多，較適合進階跑友挑戰。加入去年啟用的6條路線，《大新竹跑步地圖》已累積10條優質跑步路線。

清華大學與大新竹在地跑團推出大新竹跑步地圖2.0版，今年新增4條路線，邀民眾新春用雙腳感受水與城市的故事。圖為關西牛欄河路線。（清大教授黃煜提供）

清華大學與大新竹在地跑團推出大新竹跑步地圖2.0版，今年新增4條路線，邀民眾新春用雙腳感受水與城市的故事。圖為青草湖環湖路線。（清大教授黃煜提供）

清華大學與大新竹在地跑團推出大新竹跑步地圖2.0版，今年新增4條路線，邀民眾新春用雙腳感受水與城市的故事。圖為竹塹舊港島路線。（清大教授黃煜提供）

