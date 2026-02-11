龍山寺、艋舺夜市周邊 農曆春節彈性交管

龍山寺春節期間周邊彈性交通管制。（記者劉慶侯翻攝）

艋舺龍山寺是台北市名勝古蹟及文化資產，春節期間預計湧入大量參拜民眾及觀光旅客，為維護行人安全及交通順暢，萬華分局自2月16日（除夕）18時起至2月17日（初一）21時止，以及2月18日至2月21日（初二至初五）每日9時至21時，彈性管制車輛進入廣州街（西園路口至康定路）。

此外，農曆春節期間，艋舺夜市等5大夜市舉行「2026年貨大街活動」，自即日起至2月22日止延長營業時間24小時不打烊，活動期間萬華區的廣州街（西園路一段至環河南路）、華西街、梧州街、西昌街等實施交通管制。

萬華分局呼籲，民眾若欲前往參拜、逛街或採購，請優先搭乘捷運或公車等大眾運輸交通工具至「龍山寺捷運站」，如自行駕車前往，可多加利用艋舺公園、萬華區公所及萬華車站地下停車場，如遇停車場滿場時，請勿違規排隊等候，避免造成車流回堵。萬華分局屆時將加強前揭路段違規停車、併排停車及流動攤販違規擺攤加強取締，以維護交通安全與順暢。

春節期間艋舺夜市周邊彈性交通管制。（記者劉慶侯翻攝）

