新北捷運跨界聯名烘爐地福德宮 搭環狀線獲好運紙卡集章

新北捷運公司與烘爐地南山福德宮跨界合作，推出發財金與「平安幸福」拼版畫平安符。（圖由新北捷運公司提供）

新北捷運近年運量穩定成長，成為市民生活中不可或缺的交通動脈，為迎接農曆新年，新北捷運公司今年與知名求財聖地「烘爐地南山福德宮」跨界聯名，共同推出「平安幸福」系列活動，結合在地宗教文化與便捷的捷運網絡，即日起至3月3日元宵節期間，在景平、景安及幸福3站同步展開，旅客可兌換好運紙卡，蒐集紀念章。

新北捷運公司表示，本次活動以環狀線景平站、景安站、幸福站為主，象徵平安、幸福，即日起至3月3日，旅客只需憑環狀線的搭乘紀錄，在上述任一車站旅客詢問處免費兌換「好運紙卡」，並蓋下期間限定的拼版畫紀念章，隨著印章層層疊加，最終將呈現層次分明的烘爐地南山福德宮聯名紀念圖樣，讓旅客感受祈福的儀式感。

新北捷運公司指出，紀念章收集完成後的好運紙卡具備實用巧思，旅客可沿著紙面上的切線輕鬆推下，轉化為小巧精緻的平安符，不僅方便放入錢包隨身攜帶，也能掛在車內或貼在辦公桌前，象徵守護一整年順心、平安幸福。此外，平安符背面精心設計4款不同主題的祝福語，包含事業平步青雲、家庭安居樂業、愛情甜蜜羨眾生及財運福星高照，讓每位旅客獲得專屬好運。

此外，為增添節慶喜氣，新北捷運公司自大年初一（2月17日）起，至景安站、景平站、幸福站旅客詢問處出示環狀線當日乘車紀錄的旅客，除了好運紙卡外，還能免費兌換「烘爐地南山福德宮」發財金1份，鼓勵民眾搭乘環狀線、淡海輕軌及安坑輕軌走訪景點，省去塞車與尋找停車位困擾。

即日起搭乘捷運環狀線有機會獲得「平安幸福」拼版畫平安符，可吊掛於車上或當作裝飾品。（圖由新北捷運公司提供）

