「福馬迎春尞新埔」系列活動花海迎賓開跑 花燈踩街3/7登場

新竹縣新埔鎮「創意踩街迎天穿」系列活動，結合花燈踩街、市集活動、地景藝術與街景燈飾佈置，並搭配互動尋寶活動，邀請全國民眾共襄盛舉。（記者廖雪茹攝）

新竹縣新埔鎮公所「創意踩街迎天穿」系列活動今天開跑！新埔鎮主幹道義民路沿線共計50公頃的油菜花田迎賓，結合花燈踩街、市集活動、地景藝術與街景燈飾佈置，並搭配互動尋寶活動，邀請全國民眾共襄盛舉。

新埔鎮公所今天在枋寮國小對面花田舉辦活動宣傳記者會，邀請彤溫岑二重唱與芮蒂幼兒園暖場表演，會後現場開放民眾免費拔蘿蔔，大小朋友早已備妥提袋現場等候，開心體驗農村生活樂趣，心滿意足的帶回自己親手摘採的蘿蔔。

請繼續往下閱讀...

新埔鎮長陳英樓表示，創意踩街迎天穿活動自2月11日起展開，延續至3月8日，內容涵蓋趣味尋寶、創意花燈踩街、街景佈置與特色市集，打造兼具傳統與現代的節慶氛圍。今年踩街隊伍共有60隊，其中14隊為「會移動的花燈」。此外，枋寮國小對面田地共種植約50公頃油菜花田，黃澄澄一片，美不勝收，花期到2月底，歡迎全國民眾到新埔走春踏青。

陳英樓表示，為提升民眾參與度，踩街活動前5天（3月2日至3月6日），將於公2公園內放置「2026新埔鎮花燈踩街—馬年限定小禮物」，每日款式隨機。此外，3月7日踩街當天，也將於中正路放置特別款馬年小公仔，增添活動趣味與紀念價值。

「花燈踩街迎天穿」活動將於3月7日晚間6時至9時，在新埔鎮中正路盛大舉行，今年踩街活動將由表演隊伍率先開場，隨後由特色馬車緩緩前行，由陳英樓偕同創意花燈隊伍及表演團體共同踩街遊行，並安排專業團隊參與踩街及定點表演。

新埔鎮公所也提到，2月11日至3月8日將於鎮公所周邊、公2公園及活動周邊街道進行地景藝術與街景燈飾佈置，營造白天賞景、夜晚賞燈的雙重視覺體驗。活動期間同步規劃「天穿迎媽祖好運市集」，地點設於新埔鎮市場用地，現場匯集在地美食、文創手作與特色攤位。

配合踩街活動，另於3月7、8日上午10時至晚間10時，在新埔鎮廣和路設置「踩街迎天穿美食市集」，提供多元餐飲選擇。為維護活動安全與交通秩序，3月7日下午3時至晚間9時將於中正路及廣和路實施車輛管制與禁止停車，請民眾提前改道。

新竹縣新埔鎮「創意踩街迎天穿」系列活動，結合花燈踩街、市集活動、地景藝術與街景燈飾佈置，並搭配互動尋寶活動，邀請全國民眾共襄盛舉。（記者廖雪茹攝）

新竹縣新埔鎮公所「創意踩街迎天穿」系列活動開跑！新埔鎮主幹道義民路沿線共計50公頃的油菜花田迎賓。（記者廖雪茹攝）

新竹縣新埔鎮公所今天舉辦「創意踩街迎天穿」活動記者會，會後現場開放民眾免費拔蘿蔔，現場熱鬧滾滾。（記者廖雪茹攝）

新竹縣新埔鎮公所今天舉辦「創意踩街迎天穿」活動記者會，會後現場開放民眾免費拔蘿蔔，現場熱鬧滾滾。（記者廖雪茹攝）

新竹縣新埔鎮公所「創意踩街迎天穿」系列活動開跑！新埔鎮主幹道義民路沿線共計50公頃的油菜花田迎賓。（記者廖雪茹攝）

新竹縣新埔鎮「創意踩街迎天穿」系列活動，結合花燈踩街、市集活動、地景藝術與街景燈飾佈置，並搭配互動尋寶活動，邀請全國民眾共襄盛舉。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法