地方推動20年、副議長賭上公職力爭 斥資逾億港口港南聯合活動暨公托中心動土

安定區港口港南聯合活動暨公共托育資源綜合中心開工，熱鬧動土。（記者吳俊鋒攝）

台南安定區港口、港南等里人口稠密，卻一直沒有活動中心，地方持續推動20年，副議長林志展當時更賭上民代生涯，全力爭取，解決用地問題後，終獲中央經費補助，加上鄰近的科學園區外溢效應，落實新生兒的照顧，市府投入逾億元，規劃興建聯合活動暨公共托育資源綜合中心，今天熱鬧動土。

港口港南聯合活動暨公托中心基地位於南133線旁，總計畫經費約1.097億元，規劃3層樓，總樓地板面積430坪左右，工期540日曆天，落成後，1樓將設置親子悠遊館，提供0至7歲幼兒與家長共學共遊的友善空間；2樓是公設民營托嬰中心，預計可收托48名未滿2歲嬰幼兒，提升安定，以及鄰近一帶公共托育量能；3樓則為聯合活動中心，里民集會、社區交流等多元使用。

今天舉辦新建工程動土典禮，由市長黃偉哲主持，並帶領各界上香、祈福，立委郭國文、副市長姜淋煌、副議長林志展，以及議員李偉智、李文俊、陳碧玉等人也出席，與地方各界一起見證，期許工程順利完成，為安定區打造兼具托育服務與社區活動等機能的重要公共服務據點。

當時現場也發生有民代動土位置被搶佔，原本想離席，一度尷尬的插曲，不過安定區長陳仁偉出面協調處理，緊急應變得宜，不到1分鐘就解決問題，大家都順利執鏟，儀式圓滿完成。

黃偉哲致詞表示，隨著年輕人進駐，「南科寶寶」增加，托育需求提高，讓活動中心再結合公共托育資源，造福地方，中央補助約53％的經費，其餘由市府支應，社會局再斥資逾700萬，協助解決國有財產署375耕地佃農的問題，得以興建，希望在確保品質與安全前提下，順利完工。

黃偉哲指出，隨著家庭結構改變，以及雙薪家庭增加，在地公共托育資源與公共活動空間的需求日益提升，這是照顧市民生活重要基層建設之一，未來將持續強化社區式、近便性的托育服務，提供家長更多支持，享有完善且優質的公共服務設施。

郭國文說，三合一的新建工程中，托育與親子悠遊的部分，搭上了「前瞻計畫末班車」取得經費，加速促成，其實活動中心在縣市合併前就已爭取，迄今已20年，積極協調國有財產署土地解約，順利推動；他強調，港口、港南屬非都市計畫區，要找到新的公共設施用地很不容易，他也會在中央持續努力，透過農村整體發展計畫來增加重劃空間，讓地方未來有更多新的建設、道路、住宅，「讓安定愈來愈安定」。

林志展感謝中央與市府、議會的攜手，促成地方美事，未來聯合活動暨公托中心啟用後，能夠造福鄉親，尤其南科特定區周邊陸續開發，台積電2奈米廠也將啟動，雖然安定建設起步較慢，但汲取別人成功經驗，讓執行效率更佳，事半功倍，「好酒沉甕底」，未來願景可期。

曾擔任港口大廟慈安宮主委的地方耆老黃順顯也主動發言，推崇市府的用心，感謝立委郭國文的付出，更提及林志展有Guts，當時喊話「活動中心若沒建成就不做議員」，以魄力展現爭取的決心。

陳仁偉強調，港口、港南是轄內人口最多的兩個里，聯合活動暨公共托育資源綜合中心完工後，將有效提升地方公共設施服務量能，促進社區互動交流，並強化公共托育資源，讓不同世代市民都能共享便利、安全的生活環境，逐步實現台南成為幸福宜居城市的願景。

