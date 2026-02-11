知名業者出包！馬可先生存放逾期食品 衛生局開罰6萬元

115年春節複合規劃案執行內容。（圖由食藥署提供）

農曆春節連假即將到來，民眾返鄉、拜訪親友都會帶上一點伴手禮，但衛福部食藥署今日公布相關稽查結果，其中知名麵包品牌馬可先生因存放逾期食品，遭地方衛生局開罰6萬元，旗下有高雄在地西點品牌歐貝拉的其祥食品股份有限公司則因包裝食品標示製造廠商及地址與事實不符，遭罰4萬元。

食藥署說明，為確保民眾食用春節應景食品的衛生安全，食藥署規劃「115年春節複合式規劃案」，督導地方政府衛生局針對春節應景食品之製造業、餐飲業，以及年貨大街與年節食品販售業等3部份進行稽查與抽驗，以全面把關春節應景食品。

請繼續往下閱讀...

對於稽查結果，食藥署中區管理中心主任林旭陽指出，食品業者登錄、食品良好衛生規範準則（GHP）、產品責任險、保存來源文件、逾期食品及標示查核，總計查核498家，查獲部分業者不合格，但經限期改善後均已複查合格。

林旭陽說，這次也查核產品標示1291件，其中3件不符規定，違規樣態包括檢出甜味劑、防腐劑未標示、製造商資訊標示不實等，另查獲2件貯存逾期食品，都已由所轄衛生局依法裁處。

針對違規品項，林旭陽說，其中台南市衛生局於去年12月17日前往馬可先生食品企業股份有限公司工廠稽查，查獲2件逾期食品「超麥麵包粉」存放於作業區內，有效期限為去年12月9日，雖未開封使用，但並未明顯標示，存在員工誤開誤用疑慮，因此衛生局依規定開罰6萬元。

林旭陽也提到，高雄市衛生局赴其祥食品股份有限公司稽查，查獲旺來酥等3項食品，包裝的食品標示製造廠商及地址事實不符，因此依「食安法」開罰4萬元。

食藥署也提到，經抽驗春節應景食品，如粿、年糕、發糕、蘿蔔糕、香腸、臘肉、瓜子、蜜餞、筍干、蝦米干、酸菜等，檢驗動物用藥／農藥殘留、甜味劑、防腐劑、著色劑等，計抽驗1296件，其中6件不符規定，檢出漂白劑超標、農藥殘留超標等，也已經由所轄衛生局依法裁處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法