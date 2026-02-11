搭配情人節 新竹好過年RODY跳跳馬迎新年

新竹市府舉辦新竹好過年活動，在東門城及護城河周邊有上百隻可愛的跳跳馬現身，邀市民14日西洋情人節一起浪漫迎新年。（記者洪美秀攝）

2026新竹過好年－RODY跳跳馬迎新年14日晚間在東門城點燈，各種顏色的可愛跳跳馬把東門城點綴成歡樂城，為期23天的燈會活動搭配西洋情人節，從東門城到護城河，也有多項情人節限定亮點，邀市民與旅客來竹市，一起浪漫迎新年。

市府表示，今年燈會以可愛且充滿能量的「RODY跳跳馬」為主角，呼應馬力全開新年起跑意象。主燈及各燈組設計結合東門城、護城河等重要城市地標與歷史意象，整個舊城區佈滿近百隻的Rody跳跳馬，串聯在地文化與城市記憶，打造兼具童趣、力量感與節慶氛圍的光環境景觀。14日點燈開幕當晚，現場也有限定「小鵲幸×舊振南聯名車輪餅」免費發放，邀民眾在賞燈之餘，品嚐甜蜜滋味。且因應情人節浪漫氛圍，現場也有情人節RODY「打卡牆」讓情侶、親子與好友與可愛的RODY合影留念。

且呼應燈會主題，也在中央路與文化街交叉路口設置RODY行人號誌燈，行人紅燈時將呈現RODY乖巧站立的萌樣，綠燈時則會變換為RODY奮力向前跳躍的動態圖案，讓民眾在漫步舊城區、等待過馬路時，都能感受到滿滿的趣味與節慶氛圍。

燈會系列活動在農曆新年後陸續登場，27日將有元宵晚會，有手作體驗，包括手作植栽、RODY熱壓縮片吊飾及RODY手作版畫等內容。一天限量300個名額，可關注「跟風玩新竹」Facebook粉絲專頁。

2026新竹過好年－RODY跳跳迎新年14日起到3月8日，以新竹東門城、護城河親水公園、新竹公園為主。

