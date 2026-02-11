5企業聯合捐贈站點與車輛 助攻竹縣YouBike突破1816輛

新竹縣副縣長陳見賢代表表揚大陸建設、宏匯竹高、金鋐建設（金墷營造）、保樂資產（昌益園區）及富宇建設等5家企業，共同捐贈1站公共自行車站點與170輛YouBike車輛。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府今天舉辦「公共自行車企業聯合捐贈記者會」，由副縣長陳見賢代表表揚大陸建設、宏匯竹高、金鋐建設（金墷營造）、保樂資產（昌益園區）及富宇建設等，感謝這5家企業共同捐贈1站公共自行車站點與170輛YouBike車輛，展現企業社會責任（ESG），一同見證全縣公共自行車規模跨越1816輛里程碑。

陳見賢說，感謝5大企業共同拋磚引玉，以實際行動支持綠色交通政策，讓竹縣YouBike達1816輛，而且自2022年引進YouBike服務以來，截至1月底，已累積突破553萬騎乘人次，尤其很多年輕的好朋友們，習慣騎乘YouBike作為交通工具，感謝企業在歲末年終，帶給縣民這麼大的禮物，希望大家可以多多利用。

交通處長姜禮仙表示，這次捐贈包含新設1處「光明六路」YouBike租賃站（40車柱），以及170輛公共自行車（含67輛電輔車）。隨著站點及車輛加入，全縣將達到180站、1816輛車的服務規模。

捐贈的公共自行車站點及車輛，包含大陸建設股份有限公司捐贈1租賃站（40柱）、一般車20輛、電輔車20輛；宏匯竹高股份有限公司捐贈27輛一般車、27輛電輔車；金鋐建設股份有限公司捐贈30輛一般車；保樂資產股份有限公司（昌益科技產發園區）捐贈16輛一般車、10輛電輔車；富宇建設股份有限公司捐贈10輛一般車、10輛電輔車。

交通處補充，為持續優化交通環境，縣府已訂定「新竹縣政府受理民間及開發案捐贈公共自行車租賃站作業要點」，有意向者向交通處申請，經審後由交通處辦理現勘，由公共自行車經營廠商完成設站，三方驗收點交後予縣府進行統籌維管。透過公私合力的模式，期望未來能將綠色運輸的種子散播在縣內更多角落，一同打造智慧、低碳、永續的新竹縣。

