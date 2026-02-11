為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆餐廳驚見老鼠亂竄嚇壞客人 衛生局稽查建議加強清消頻率

    2026/02/11 15:13 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆愛一街1家餐飲店遭投訴，店內老鼠亂竄。（記者盧賢秀攝）

    有民眾投訴，和朋友到基隆愛一路某咖啡餐飲店，吃到一半突然聽到老鼠打架，還從大型冷氣機裡面掉下來，1隻往店內跑1隻往店外衝，嚇到想回家大吐特吐。業者對該消費者致歉，她說每半年全面清消一次，該做的清潔工作都做了，在市場旁就是無法杜絕老鼠亂竄。基隆市衛生局今天派人到現場稽查，並沒有發現病媒，輔導業者提高清消的頻率。

    民眾投訴指出，日前和朋友到愛一路咖啡餐飲店用餐，吃到一半聽到老鼠打架，已經嚇瘋想逃跑，過了5分鐘老鼠就從大型冷氣機掉下來，1隻往店裡衝1隻往店外衝，「真的超級大，比剛出生的小貓還要大」，1桌3人都嚇到了，想回家大吐特吐。

    但她發現，店內超過10人以上，也不是很安靜，老鼠還這麼活躍，店家從頭到尾都沒有任何反應，甚至店員一樣繼續坐著吃飯「見怪不怪」，她立即打電話向衛生局投訴。她指出，回家看發現1個月前也有人說到這家店有老鼠的事。

    業者向消費者致歉，她們營業30多年了，也想一直想辦法改進，廚房都有蓋鐵板，食材和垃圾桶等都有加蓋，每半年請清潔公司全面清消，該做的都做了，老鼠打洞進屋，他們也一再補洞，在市場周邊防不勝防。

    衛生局今天也到現場稽查，沒有發現老鼠病媒，業者也有定期清消，食材包覆架高，建議業者提高清消的頻率。

    業者強調垃圾桶都有加蓋，符合衛生規範。（記者盧賢秀攝）

    業者在店用也有使用黏鼠板。（記者盧賢秀攝）

