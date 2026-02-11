為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    亞洲第3座九九峰氦氣球啟用 繫留式今高飛168公尺

    2026/02/11 14:28 記者陳鳳麗／南投報導
    氦氣球升高至168公尺，乘客360度賞景，其中可看到鳥嘴潭6個人工湖和國度6號。（記者陳鳳麗攝）

    標榜亞洲第3座、南投縣政府以OT方式開發營運的「九九峰氦氣球樂園」，今天啟用並試營運，開放南投鄉親限量體驗，南投縣長許淑華也邀請立院副院長江啟臣等人搭乘，該座繫留式氦氣球最高可至300公尺高，今天則高飛至象徵「一路發」的168公尺，停留空中讓搭乘者360度賞景。

    位在草屯鎮平林里九九峰山腰，前南投縣長林明溱任內規劃、動工，該項「草屯九九峰遊憩園區開發新建統包工程」分獲「2025年南投縣公園綠地景觀類建築園冶獎」及「114年度公共工程金質獎」。

    許淑華今天邀請立法院副院長江啟臣、縣籍立委馬文君、游顥與草屯鎮長簡賜勝等人，一同為園區揭幕，並成為首批體驗搭乘的乘客，由於搭乘時的風速略大，因此首批只開放10人體驗，後面則視風速不同有不一樣的彈性調整。南投、草屯鄉親預約體驗的民眾，從下午開始分批體驗居高臨下的感覺。

    OT廠商指出，這座氦氣球是繼韓國首爾、日本大阪之後的第三座，園區以「生態保育、環境共融、永續發展」為核心理念，結合九九峰地區特殊山勢與自然景觀，發展「慢、飛、美、野」的遊憩主軸，並依地形條件規劃生活區、試膽區、體驗區及探索區，提供民眾兼具休閒、教育與自然體驗功能的優質遊憩空間。氦氣球最高可飛至300公尺高度，最多可一次搭乘30人。

    九九峰氦氣球2月17日（農曆大年初一）至3月8日，開放一般民眾採全線上預約制購票入園，園區入園門票價格為成人票99元、氦氣球搭乘體驗價格為成人票699元、孩童票399元。上下午各開放600人預約搭乘，園區總量管制2000人，因此若沒有線上預約成功的民眾，就不要到現場碰運氣。

    氦氣球緩緩升空，可看到下方的圓形基地和白色線條。（記者陳鳳麗攝）

    在氦氣球上遠眺草屯的田園美景。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣長許淑華、立法院副院長江啟臣等人試乘氦氣球。（記者陳鳳麗攝）

    在園區內，遠遠的就能看到有可愛圖案的氦氣球。（記者陳鳳麗攝）

