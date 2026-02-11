最暖的紅包！彰化家扶第31年義賣古仔燈 賣場老闆借場地又捐10萬

彰化家扶中心今年義賣的古仔燈，超級限量的藍色浪漫馬。（記者劉曉欣攝）

彰化縣家扶中心義賣古仔燈邁入第31年，今年全面提早開賣，今天（11日）前進和美鎮田園食品廣場擺攤，沒想到，老闆沈清山感念手足曾受過早期家扶的照顧，直接捐出10萬元支票，要為家扶兒盡一份心力。

沈清山近年來都會提供自家廣場門口，讓彰化家扶可以擺攤義賣燈籠，由於春節前採買糖果餅乾零食的買氣非常旺，也等於是把全年度最佳檔期提供給家扶中心義賣，讓彰化家扶都無比感恩。

彰化家扶中心主任王震光指出，沈清山的弟弟曾是家扶兒，當年家扶還是接受美國認養人的幫助，由美國人捐錢來幫助台灣的家扶兒。這麼多年過去了，沈清山都還惦記著弟弟受到的幫忙，先前也曾捐款助家扶，這次更是一口氣捐10萬元支票，真是家扶在春節前收到的最暖紅包。

愛心古仔燈義賣的創辦人李世湧夫妻，今天也到場感謝沈清山的大力贊助，今年除了動物造型的古仔燈，還有配合馬年到來的可愛馬提燈。

彰化家扶中心公關專員林滿麗表示，除了紫粉黃紅米等5色可愛馬以外，還有限量100隻隱藏版的藍色浪漫馬燈籠，預計很快就會賣光光，賣完100隻也不再追加，而今天、明天在田園美食廣場擺攤時間為上午9點到晚上8點，歡迎民眾來共襄盛舉，春節期間也會安排前進各景點開賣。

彰化和美田原食品廣場老闆沈清山（左）捐出10萬元支票，力挺義賣古仔燈活動。（記者劉曉欣攝）

