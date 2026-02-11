國3南投各交流道 大年初三初四高承載管制

春節2月19日初三及2月20日初四兩天，國道3號南投縣各交流道實施高承載管制。（記者張協昇攝）

今年春節長達9天連假，南投警方提醒民眾避開春節期間易塞車路段與時段，改走替代道路，另2月19日（初三）及2月20日（初四）兩天，國道3號於南投縣境的南雲、竹山、名間、南投、中興、草屯6處交流道北上入口匝道，均從下午1時起至6時實施高承載管制，小型車必須乘坐3人以上才放行。

南投警方表示，春節期間，南投除了日月潭、清境合歡山、溪頭及紫南宮4大旅遊軸線易壅塞，在國3名間交流道與國6愛蘭交流道也容易塞車，其中台3線名間交流道南下至名間鄉市區，上午10時至12時易塞車，台3線名間鄉市區北上往名間交流道，則下午3時起至晚間7時易塞車；台14線愛蘭交流道至埔里鎮愛蘭橋三岔路口（往埔里方向），上午9時至下午2時易塞車，台14線埔里鎮愛蘭橋三岔路口至愛蘭交流道（往國姓方向），下午3時起至晚間7時易塞車。

警方建議在地民眾，春節期間短程往返不用上國道塞車，走國3北上往台中市區的用路人，可下中興交流道改走台63線中投公路；埔里、日月潭、國姓回程往台中至國6遇車流回堵時，請下舊正交流道行駛台3線北上，或沿北岸路銜接台63線中投公路，以避開國道壅塞路段。

此外，縣內日月潭、合歡山、溪頭等重要旅遊景點停車場停車達8成滿時，警方將即時透過警察廣播電台、道路資訊可變標誌CMS及官網提早告知民眾停車情形，建議改往其他旅遊景點。

春節期間南投國道替代道路路線圖。（警方提供）

春節期間，南投縣日月潭各景點停車場一旦停滿8成車輛，警方即宣導用路人改往其他景點。（記者張協昇攝）

