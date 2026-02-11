為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節限定！國定古蹟元清觀6大新春盛典 熱鬧登場

    2026/02/11 13:58 記者湯世名／彰化報導
    彰化市長林世賢（左2）等人宣傳元清觀新春盛典系列活動。（記者湯世名攝）

    春節限定！彰化市國定古蹟元清觀將在過年期間盛大舉辦一系列新春盛典，包括有向天公借膽（求文、武膽）祈福法會、擺宴謝天公-天公盛宴、天公之子（當天公的契子女）、錢水強強滾、過七星橋、謝戲酬神等6大活動，迎接新年好福氣，市長林世賢歡迎國人蒞臨參拜並共襄盛舉，共沐神恩。

    「向天公借膽」活動將於大年初一（2月17日）及正月初九天公生（2月25日）2天登場，每批提供文、武膽各300個，信徒欲「借膽」，先透過擲筊，只要求得1個「聖筊」，再交付結緣金600元，即可獲得「文膽」或「武膽（財膽）」，求得者更可獲贈限量黃金貼1份。

    此外，「天公之子（拜認當天公的契子女）」活動已開放受理登記（名額300-500名），廟方將於正月初九（2月25日），由道長主持隆重科儀，為孩子們入疏文稟報天公，參加者可獲得內含契子書、貫絭（絭錢）、錢水、天公米與平安符等寶物的福袋。

    大年初一至初三為期3天的「天公盛宴」，現場將擺設精緻的藝品、果雕與點心宴謝天公。信眾可以每人600元參與認養入疏，並獲得限量「天公餅」1份；元清觀今年推出全新改版的「錢水強強滾」，每份僅需50元結緣金，限量供應；「過七星橋」活動則從初一起持續至元宵節，民眾可選擇搭配錢水與香火袋的套餐，迎接新年好福氣。

    元清觀另邀請北管傳統曲館與掌中戲舉行謝戲酬神活動，凡參加新春謝戲酬神（結緣金每人500元）者，信徒姓名均會寫入疏文及戲彩向天公稟報祈福，並獲得元清觀限定年曆1份。

    文膽。（記者湯世名攝）

    武膽。（記者湯世名攝）

    元清觀文創品之一的天公餅，吃了馬上發財。（記者湯世名攝）

    參加「天公之子」活動者可獲得契子書、貫絭（絭錢）、錢水。（記者湯世名攝）

