春節連假北埔老街周邊交管 台灣好行獅山線2/14起配合調整

台灣好行獅山線2月14日起配合調整站點和班次。（記者廖雪茹攝）

春節連假期間，北埔老街預期將湧入大量走春人潮。為因應人車集中帶來的交通壓力，新竹縣政府警察局竹東分局於春節期間實施交通疏導措施，縣府配合同步調整台灣好行5700獅山線北埔老街站點位置，提醒民眾留意相關異動，提早規劃行程。

新竹縣政府表示，春節連假14日至22日中午12時至18時，竹東分局將於台3線與南興街口（北埔口）實施交通管制，禁止各式車輛左轉進入南興街，以減輕北埔老街周邊道路負擔，並確保行人通行安全。相關路口將視現場狀況設置交通錐、連桿等管制設施，並派遣警力加強交通疏導與人車分流。

請繼續往下閱讀...

因應前述交通管制措施，台灣好行獅山線將配合調整北埔老街站之上下車地點與行駛動線。調整期間自2月14日起至22日止，去程（往獅山方向）上下車站點改至「台3線北埔外環停車場」，回程站點則維持原站點位置不變，以確保行車順暢與旅客搭乘安全。

新竹縣政府呼籲，春節走春期間建議民眾多加利用大眾運輸工具前往北埔與獅山地區，避免自行開車造成壅塞與停車不便，不僅能輕鬆暢遊北埔老街與獅山步道，也有助於維護整體交通秩序與行車安全。

另台灣好行獅山線春節期間班次配合調整如下：

16日（除夕）實施減班行駛，去程（竹北火車站端）8時、14時及15時班次取消；回程（獅山遊客中心端）9時30分、15時30分及17時班次取消。

17日至18日（初一及初二）全日暫停行駛，並自19日（初三）起恢復正常行駛，相關班次資訊請旅客事先查詢確認。

台灣好行獅山線2月14日起配合調整站點和班次。（新竹縣政府提供）

北埔老街預期將湧入大量走春人潮，新竹縣政府警察局竹東分局將於春節期間實施交通疏導措施。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法