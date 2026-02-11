新北國際智慧園區自建污水系統 每日處理4700噸、可回收7成

新北市政府經濟發展局局長盛筱蓉（左）與建越科技公司董事長賴杉桂（右）簽訂「新北國際AI+智慧園區污水下水道系統促進民間參與案」。（記者賴筱桐攝）

新北市政府推動「新北國際AI+智慧園區」（林口工一工業區），透過BTO模式引進民間專業與資源，由市府投資9億元，在園區建置污水處理系統，今天（11日）市府經濟發展局長盛筱蓉與建越科技公司董事長賴杉桂簽約，預計2029年完工，未來每日可處理4700噸污水，回收利用率至少維持70%，達到資源循環再利用。

新北市長侯友宜擔任簽約見證人表示，隨著AI、智慧製造等高科技產業快速發展，企業對於用地條件、環境品質與營運穩定度的要求越來越高，完善的污水下水道系統成為產業園區吸引企業落地的重要指標，市府在林口開發新北國際AI+智慧園區，除積極招商、完善產業鏈布局外，更以前瞻角度建設高標準公共設施，讓產業發展與環境保護並進。透過污水處理設計，可降低噪音與異味影響，也能提升綠覆率與景觀品質，打造企業安心進駐、長期深耕的優質環境。

賴杉桂指出，BTO模式的硬體建設經費由新北市政府出資，建越科技負責建設智慧園區的污水處理系統，完工後產權移轉給市府，市府再委託建越科技維護、營運與管理。

賴杉桂表示，園區採用「MLE改良式除氮技術」，這是一種高效率、高階的生物系統處理程序，包含氧化池、過濾等多道工序，能將廢水轉化為可使用的再生水；處理後的水資源會依濃度分級應用，高品質回收水供園區廠商使用，而濃度較高、含養分較多的水，用於周邊綠地或高爾夫球場澆灌。此外，廠房設計結合大片綠地，翻轉傳統污水廠的負面印象，轉型為「水資源回收中心」，未來每日可處理4700噸污水，回收利用率至少維持70%，最高可達成100%全量回收。

盛筱蓉說明，智慧園區建置污水下水道系統，可有效降低環境衝擊，改善園區及周邊環境品質與公共衛生，促進水資源永續利用，也替廠商解決問題，對進駐企業與在地居民而言，創造兼顧環境保護與長期發展的效益，預計2029年完工。

