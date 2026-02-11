台東釋迦出口受阻農糧署祭解方 藍綠立委針鋒相對火藥味濃

農糧署宣布補貼釋迦加工品。（記者劉人瑋攝）

說「今天不提政治」，卻句句離不開政治！農糧署召開記者會宣布釋迦加工利多，藍綠立委就「與中國溝通」、「自立自強」針鋒相對，立委黃仁猶如立院質詢官員質疑「不補助出口中國」條目，「不要抗中保台」，隨即立委莊瑞雄、陳瑩輪番發難「老共就是要跟你談政治」，雙方在衝突邊緣，所幸還是能記得立院交誼互留情面。

一顆釋迦各自解讀？今農糧署官員在報告政策與介紹釋迦現況時，其中簡報第3頁內提及，拓展外銷不含中國，黃仁在報告結束後發言，質疑農糧署不該守著「抗中保台」立場，農民苦不堪言「問題如果解決的話，農民早就在街頭賣釋迦了，怎麼會坐在這裡（會議現場）」。

請繼續往下閱讀...

黃仁並表示，海基會今由蘇嘉全接任，蘇也表示要解決關稅問題，這也是海基會的工作。黃仁語畢，莊瑞雄立即說「（麥克風）給我一下！」，莊先提醒黃「今天不是立院質詢」。

莊瑞雄說，光是29%關稅就是老共的手筆，2021年則是完全不進口台東釋迦，「這不是經濟、貿易，這就是政治！」以前台灣香蕉銷日關稅被調至21%就大受衝擊，如今出口日本只佔1%，台灣農民根本吃不消，「台東縣府跟中國那麼好，中國依然不買帳」、「我知道你（黃）是要講給自己支持者聽，但我們是來解決問題的」。

立委陳瑩則提到「不要失焦」，黃仁與中國關係良好，需靠黃仁大力協助，但此時黃仁則插話：「你（陳）是縣長候選人」。話還沒說完就惹得陳瑩不悅反嗆「不好意思，我在講話，不要插嘴」，包括黃仁在內也全場大笑。

莊瑞雄則向農糧署官員提醒「黃仁委員在內，大家都是很關心農業，都是好意」、「記得請部裡多支持農民」，最後邀黃一起去路邊幫忙賣釋迦。

由於釋迦日前被網紅提及技術外流，不只台東縣府近來頻聲明釋迦出口成績，農糧署今早也召開記者會宣布補助加工處理費與集運費，但釋迦原本就高度依賴中國市場，如今面臨29%的極高關稅，加上農民也預期農曆年中、後可能會爆量，提早實行釋迦去化更是重要。

立委黃仁質疑，補助不包含銷中是「抗中保台」要求全面協助農民。（記者劉人瑋攝）

立委莊瑞雄表示，中國脅經濟要台灣人低頭。（記者劉人瑋攝）

陳瑩（右）也跟著莊在事後緩頰，但黃仁（左後）插話被嗆。（記者劉人瑋攝）

將要產出的鳳梨釋迦，被擔心有產量集中年後、去化問題。（記者劉人瑋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法