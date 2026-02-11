大湖採草莓初二恐湧5萬人！不想塞車走替代路線、10點前進場

今年春節連假長達9天，正值草莓季。（資料照）

今年春節連假長達9天，正值草莓季，苗栗縣大湖警分局、苗栗工務段根據經驗研判初一至初五是尖峰期，湧入遊客每天逾萬，初二最多會上看5萬人次，建議改走台3線、台6線、縣道140線、130線進出，避開尖峰時段，上午10點前就進入大湖採草莓，減少塞車影響遊興。

除了大湖市區外，大湖鄉南湖、馬那邦，及獅潭鄉、公館鄉一帶也有草莓園，大眾運輸部分，高鐵苗栗站、台鐵苗栗火車站都有客運，抵達雪霸國家公園汶水服務區，遊客可以多加利用。

苗栗縣警局今天也公布春節交通管制措施，國道1號三義、銅鑼、苗栗、頭屋、頭份交流道，及國道3號苑裡、通霄、後龍、大山、竹南交流道，10處交流道北向入口2月19日（初三）、20日下午1點至晚上6點高乘載管制；19日至21日中午12點至晚上12點，國3西濱交流道北上匝道封閉。

此外，台61線竹南段至後龍段12處平面交岔路口號誌，實施遞亮式優化時制，20日至22日上午10點至晚上9點封閉冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線等6處平交路口。

苗栗縣警察局長李忠萍強調，警方全力投入疏導，即時將路況通報警廣，呼籲民眾提早出門避開尖峰時段與路段、嚴禁酒後駕車，避免疲勞駕駛及宿醉上路，下載「高速公路 1968」APP 或收聽警廣即時路況。

春節期間苗栗縣警局採取多項交通管制措施，警方提醒用路人注意。（圖由苗栗縣警察局提供）

