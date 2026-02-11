八塊厝民俗藝術村春節活動「好運來馬」邀市民玩文化迎好年

八德民俗藝術村春節期間，邀請桃園傑出演藝團隊-沐寧相聲說演坊帶來賀歲演出。（文化局提供）

八塊厝民俗藝術村配合春節連假，將於20日、22日上午10時至下午5時，推出2026春節系列活動「好運來馬」，邀請市民朋友走春、祈福、看表演、逛市集，在熱鬧年味與文化體驗中迎接嶄新的一年，今年活動以「好運X語言」為主軸，融合傳統春節文化、台語學習與創意體驗，打造全齡參與的新春文化旅程。

詳情可至八塊厝民俗藝術村官網（ https://www.bakuaicuo.com.tw/ ）、八塊厝民俗藝術村臉書粉專（ https://www.facebook.com/bakuaicuo ） 、桃園閩南文化臉書粉絲專頁（https://www.tycminnan.com.tw）查詢；20日下午1點將於園區發放150份開運小物。

請繼續往下閱讀...

配合2月21日「世界母語日」，現場也推出台語行春導覽活動，由專業導覽老師帶領民眾用台語遊覽園區，活動期間也將串聯市定古蹟八德三元宮，共同響應春節活動，規劃擲筊互動體驗，為開新年文化之旅增添儀式感與溫度。

園區內規劃春節市集、互動闖關與數位集章體驗，集結特色美食與文創品牌，讓民眾邊逛邊玩、邊集章；現場設計多項新春主題互動，例如台語諺語接龍配對、吉祥話快問快答、品嚐麻糍、棉仔糖等好食物，食甜甜過好年。

春節表演節目邀請桃園在地傑出演藝團隊「沐寧相聲說演坊」帶來賀歲演出，以八塊厝為故事舞台，結合地方人文與春節習俗，並穿插台語答喙鼓段落，讓觀眾在笑聲中感受表演藝術及語言的魅力，共享新年歡樂時光。

配合世界母語日，八德民俗藝術村於春節期間，首次辦理台語行春活動。（記者謝武雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法