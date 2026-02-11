有夠吵！高雄中華二路半夜還在施工 里長氣炸「真的太離譜了！」

中華二路近遼北街口的慢車道地層下陷，目前已進行補強。（記者許麗娟攝）

高雄市中華二路近日在進行台電管線工程施工，鄰近的三民區德西里長林財旺今（11）日怒批，昨晚施工一整夜，里民被吵到整夜無法入睡，大家都打電話向里長抱怨，直呼「真的太離譜了！」

里長林財旺表示，做管線工程他不反對，但是不應該連晚上都要施工，週日當天就已經做到天亮，里民說吵到整晚無法睡，隔天還要上班，經反應後，就只停一天晚上沒施工，沒想到昨晚又持續施工都沒停，讓他氣到火冒三丈，而且前幾天也因施工，疑似地基掏空，導致近中華二路近遼北街口的慢車道地層下陷近36公分。

請繼續往下閱讀...

施工現場中興工程蕭姓工程師表示，目前中華路正進行台電送電至台積電的管線工程，要趕在過年前把路還給高雄市民通行，才會趕快施工讓路面盡快恢復，這段預計12日就會完工、13日讓車輛恢復通行。昨晚是因為車輛在進行混凝土澆置作業，混凝土泵浦車行駛及運轉的聲音較大，打到附近居民深感抱歉。

至於路面下陷部分，蕭姓工程師說，主要是路面下的砂層出水，導致路面下陷約10公分，已做內部補強，目前已不會再下陷。

三民區德西里里長林財旺怒批中華二路管線施工太離譜，24小時不休息害里民晚上無被吵到無法入睡。（記者許麗娟攝）

里長林財旺指路面下陷，補強後連路緣石都幾乎看不到了。（記者許麗娟攝）

台電管線工程連夜進行混凝土澆置作業，噪音過大，導致附近居民無法入睡。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法