台南城西焚化廠更新爐點火 啟動試運轉年底上線

台南城西垃圾焚化廠更新爐BOT案，目前工程進度達95％。（南市府提供）

為補足垃圾處理缺口，台南市安南區城西垃圾焚化廠更新爐，今天舉行點火儀式，宣告將邁入試運轉階段，預計今年底完工營運。台南市長黃偉哲表示，城西垃圾焚化廠更新爐點火儀式象徵完工前最後一哩路，後續順利投入營運發揮功效，兼顧垃圾妥善處理及發電減碳效益。

點火儀式今天由市長黃偉哲主持，包括南市環保局長許仁澤等多人出席。環保局表示，城西垃圾焚化廠更新爐BOT案，自2023年動工以來，克服物價波動與風災等挑戰，目前工程進度達95％。本案引進全國首創「垃圾前處理分選設備」，且發電效率逾25％，成功將傳統處理場轉型為高效能再生能源發電廠。

請繼續往下閱讀...

環保局說明，城西垃圾焚化廠更新爐是一座具發電效率的再生能源發電廠，去年3月與台電簽訂購電能購售契約，躉購費率每度3.9482 元，今年已正式併入台電電力系統。未來每年預計可處理30萬噸民生垃圾，年度發電量預估達2億6244萬度，為舊廠2倍以上，約可供應6萬4513戶家庭用電。

環保局長許仁澤表示，更新爐設有全國首創的3套前處理分選設備，內含磁選機及渦電流，可有效分離金屬，提升燃燒效率。此外，貯坑維持 24小時抽氣，從前端抑制污染物生成，後端則搭配多段式廢氣處理及脫硝系統，將排放濃度降至最低；廢水則採有機、無機分別處理後，落實廠內循環零排放。

南市城西更新爐不僅是垃圾處理設施，更是高效發電、低能耗、低污染的 新式焚化發電設施，同時也設有教育館及綠能觀光工廠，更新爐可望於今年底全量運轉，加入台南市焚化處理系統，補足垃圾處理缺口。

城西垃圾焚化廠更新爐點火儀式，象徵完工前最後一哩路。（南市府提供）

南市長黃偉哲參觀城西垃圾焚化廠更新爐點火。他表示，更新爐後續順利投入營運，兼顧垃圾妥善處理及發電減碳效益。（南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法