    台灣區觀光協會聯合會總會長就任 林吉財：打造像日本「讓人一來再來」

    2026/02/11 13:12 記者黃旭磊／台中報導
    台灣區觀光協會聯合會總會長林吉財（左2）在台中烏日就任。（記者黃旭磊攝）

    台灣區觀光協會聯合會總會長林吉財從前任林務局長手中接下印信，擔任第十屆總會長，台中市觀光旅遊局長陳美秀趕往高鐵台中站旁監交，而全台12縣市旅館公會、觀光協會數百名業者齊聚台中，場面熱鬧喧騰，林吉財說，「讓台灣像日本那樣，讓人家（國際觀光客）一來再來。」

    台灣區觀光協會聯合會第九、十屆總會長交接典禮，今天（11日）中午在烏日臻愛花園飯店舉行，前台南市長、商業發展研究院董事長許添財等上百名賓客與會，黃世志電視木偶劇團演出霹靂布袋戲祝賀，場面鬧熱滾滾，台中市觀光旅遊局長陳美秀、文化部國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮、苗栗縣文化觀光局長林彥甫，以及全台12縣市旅館公會及11大縣市觀光協會代表齊聚見證。

    林吉財為苗栗水漾月明度假文旅董事長，他表示，聯合總會集結全台縣市觀光協會，集結平台成為觀光生態鏈，串起在地資源「讓台灣像日本那樣，讓人家（國際觀光客）一來再來」。

    陳美秀說，全台觀光協會齊聚台中一起打拼觀光，台中氣候宜人，集結中部8縣市觀光資源豐富，地理位置居中，歡迎全台、全世界遊客都來玩。

