為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南新化春節青農市集有好康 600斤高麗菜滿額送

    2026/02/11 13:01 記者吳俊鋒／台南報導
    新化區農會在春節連假前舉辦市集活動，展售當令的優質蔬果，消費滿額送高麗菜、購物袋。（記者吳俊鋒攝）

    新化區農會在春節連假前舉辦市集活動，展售當令的優質蔬果，消費滿額送高麗菜、購物袋。（記者吳俊鋒攝）

    春節將至，民眾開始準備豐盛的圍爐宴，大魚大肉也沒忘鮮蔬鮮果，台南新化農會攜手市府農業局本月13日舉辦青農市集，600斤高麗菜消費滿額送，也加贈購物袋，帶動買氣，讓民眾健康過年。

    以「躍馬迎新春」為主題的青農市集，將於本週五，亦即年節連續假期之前的最後上班日登場，展售一系列的當令蔬果，希望在地優質產品也能成為家戶圍爐餐桌上的主角，搭配美味佳餚，均衡一下，且吃得營養又安心。

    活動在區農會前舉行，總幹事林侑融提到，今年市集特地準備了限量的「新化食趣」購物袋，質感的文青風構圖設計象徵著一種生活態度，深具寓意，值得收藏，也希望透過市集，吸引外來客源，藉此行銷當地特色物產，當天消費滿額就可加碼送。

    林侑融表示，有志青年陸續返鄉，以科技與創意翻轉傳統農業，長期以來，不僅提供免費平台，協助行銷，更致力輔導，加強推廣，藉由購買在地優質物產的同時，也能認識新化的風土、人文、美食。

    市集將於本週五早上8點開賣，持續到中午，現場由在地青農設攤，消費滿200元，即可領取與市府攜手準備的當季高麗菜1顆，感受最接地氣的幸福，數量600斤。

    若民眾消費滿300元1則再加贈「新化食趣」質感文青風購物袋，將滿溢的新鮮與心意帶回家。

    另外，當天現場新化區農會也準備了精巧包裝的橘子，由林侑融與各界貴賓一起分送給民眾，獻上象徵吉利的祝福，優質蔬果、精美好禮都是數量有限，邀請市民朋友年前抽空來採買，用實際行動力挺在田間打拚的年輕人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播