    首頁 > 生活

    社頭劉氏古厝前驚見「紅地毯」！遠觀超療癒 下田有悲劇

    2026/02/11 12:48 記者顏宏駿／彰化報導
    社頭劉氏古厝前紅通通一片，有如「紅地毯」，原來這是水生植物「滿江紅」（照片由攝影師陳敏川提供）

    社頭劉氏古厝前紅通通一片，有如「紅地毯」，原來這是水生植物「滿江紅」（照片由攝影師陳敏川提供）

    位於彰化縣社頭鄉的劉氏古厝前，近來出現上千坪的「紅色草坪」！有民眾路過，看到紅通通一片，有如「紅地毯」，想帶孩子到紅地毯上跑、跳，結果一腳踩進「水田」，原來這是水生植物「滿江紅」。這裡已成為社頭熱門打卡景點。

    社頭鄉長蕭浚二說，「滿江紅」又稱「紅萍」，他們把劉家古厝月眉池前面的農田引入灌溉水，再灑上水生植物滿江紅，經過一個多月，上千坪的農田，已變成「紅地毯」，在過年前後，正是最美麗的時刻，歡迎大家來此拍照遊玩，順便逛逛百年建築劉氏古厝。

    蕭浚二說，劉家古厝月眉池是彰化縣定歷史建物，以往該地農田在二期稻作收割後，鄉公所都會與農民合作，在該地種植波斯菊，除可充當綠肥，也能讓環境更加美化，然該處農田因排水不良，波斯菊常出現爛根，生長狀況不佳，讓鄉公所相當困擾。

    他說，他們聯繫台中農改場副場長蕭政宏，希望能想出解決方法，既然該地排水不良，乾脆就灌水，改種水生植物，最後挑中也具綠肥功效的滿江紅，經農改場多次試驗後，滿江紅己成功繁殖，幾乎布滿月眉池前的農田。

    蕭浚二表示，滿江紅為水生蕨類植物，植體浮生於水面，通常放植於水流緩慢的河流、池溏或水田中生長增殖，屬於水生綠肥作物。滿江紅本身的顏色會隨著氣溫而變化，天熱時為綠色或紫綠色，天冷時則會轉變為紫紅色或紅色，他預估農曆年前該地的滿江紅應該都會轉變為紅色。

    熱門推播