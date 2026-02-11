為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄大學美化宿舍公共空間 成為學生喜愛停留的生活場域

    2026/02/11 13:02 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄大學美化宿舍公共空間，成為學生喜愛停留生活場域。（記者陳文嬋攝）

    高雄大學美化宿舍公共空間，成為學生喜愛停留生活場域。（記者陳文嬋攝）

    國立高雄大學推動宿舍環境美化與公共機能優化，透過視覺設計與配置調整，讓原本以通行為主區域，改為學生坐下來聊天、玩手機，成為喜愛的休憩生活場域。

    學務處推動宿舍公共環境改善計畫，結合高等教育深耕計畫經費，逐步進行視覺與機能的優化調整，規劃以「舒適、活潑」為設計主軸，強化使用情境與環境一致性，回應學生多元且實際的生活需求。

    學務長王明月表示，宿舍公共區域是學生返宿後最常接觸的場域之一，改善核心目標在於提升公共區域的舒適度與友善度，讓學生在校園生活中能有更自在、願意停留的使用環境，而不只是通行的動線。

    王明月指出，改善工程在視覺設計上採用明亮柔和色系，搭配自然元素與流動線條，營造輕鬆、愉悅氛圍，並同步整合公告與資訊張貼區，使資訊傳達兼顧清楚辨識與整體視覺一致性。

    學務處也重新檢視既有桌椅與配置方式，讓原有設備發揮更大效益，提供學生進行課業討論、短暫休息與日常交流場所，並評估逐步導入咖啡機等設備，朝「生活廚房」概念進行規劃，各棟樓設置簡易公共設施，提供微波爐、電鍋等基本設備，提升生活便利性與實用性。

    學務處後續將持續蒐集學生使用回饋，作為優化與擴展改善計畫重要參考，期望透過循序漸進調整，打造更具歸屬感與生活品質的學生宿舍環境，讓公共區域成為校園生活中自然且不可或缺的一部分。

    高雄大學美化宿舍公共空間，成為學生喜愛停留生活場域。（記者陳文嬋攝）

    高雄大學美化宿舍公共空間，成為學生喜愛停留生活場域。（記者陳文嬋攝）

