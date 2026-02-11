為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    府城光華高中走進社區宮廟揮毫、拓印春聯分送 洋溢金馬年味

    2026/02/11 12:50 記者王俊忠／台南報導
    台南東區光華高中團隊走進社區宮廟合作辦理春聯揮毫、居民DIY拓印活動。（光華高中提供）

    台南市東區光華高中祈福送愛團隊，多年來在宮廟志願性策劃活動，今年特別結合東區在地精忠天后宮舉行「天后迎金馬活動」，現場有書法揮毫寫春聯與DIY拓印春聯，身兼精忠天后宮主委的光華高中校長陳綺雯帶領校方同仁協力合作，使學校教育團隊走進社區宮廟舉行熱鬧溫馨的活動，讓社區洋溢歡慶的過年味。

    位於台南東區裕農路巷弄內的精忠天后宮，與後甲社區、光華高中祈福頌愛團隊結善緣，由光華高中學務主任陳麗珠、多媒體設計科主任謝秋玲老師等領軍到精忠天后宮社區服務。祈福頌愛團隊智多星張以霓設計拓印版的春聯，有「馬到成功、吉祥健康平安、福到」等多種版本，提供居民DIY拓印春聯；還有在現場揮毫的校方主任謝秋玲與畢業校友秉澄、靜夏等人，展現令人驚豔的春聯毛筆字。

    陳綺雯表示，這些完成大大小小約4、500份的春聯作品，經過精忠天后宮主祀的媽祖娘娘用印加持，並分送給宮廟社區居民，相信能帶給大家福氣滿滿、歡樂金馬新年新氣象。

    台南東區光華高中團隊走進社區宮廟合作辦理春聯揮毫、居民DIY拓印活動，洋溢熱鬧的過年味。（光華高中提供）

