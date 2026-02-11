新北強化網路違禁物品管制 推動獸鋏、金屬套索回收獎勵機制

發現山豬吊或補獸鋏時，以長棍觸發踏板即可拆除，圖為尚未觸發之山豬吊陷阱。（動保處提供）

隨著網路購物普及，新北市動物保護防疫處近日召集農業部動物保護司、數位發展部數位產業署、民意代表及各大電商平台，召開「管制獸鋏及金屬套索等違禁物品」會議，擬定違法商品通報、下架、停權流程，並推動民眾繳交獸鋏及金屬套索的獎勵機制。動保處呼籲民眾，網路買賣需遵守相關法令，違規將面臨商品下架或停權處分。

動保處長楊淑方指出，據統計，近三年查獲販賣獸鋏3件、山豬吊成品或零件5件、未申請許可證販售動物用藥品20件，且部分業者利用他人個資建立人頭帳號販售。為防網路販售成為非法交易溫床，動保處與電商平台共同建立案件通報及下架機制，違規賣家將依法開罰，情節重大者將停權，涉及身分不實者則移送警察局及地檢署偵辦。

楊淑方表示，過去朱姓業者曾在蝦皮、露天、PChome等平台，以不同帳號販售山豬吊零件及獸鋏，已違反新北市動保自治條例，動保處自2022年至2025年間合計開罰31萬5000元。她強調，平台須落實賣家合法審查，禁止違禁品上架，並透過關鍵字偵測及AI圖片辨識自主下架。

楊淑方說，獸鋏及山豬吊常置於人煙稀少地區，民眾若發現陷阱，可使用竹竿或長棍遠距離觸發，戴手套拆除後送至動保處或動物之家。違規販售陷阱，將依動物保護法及新北市動保自治條例處1萬5000元至7萬5000元罰鍰。呼籲電商業者落實實名制與商品管理，共同杜絕違法陷阱氾濫。

動保處巡查清除獸鋏與山豬吊。（動保處提供）

