富基魚市春節推打卡送禮、刮元寶 走春北海岸嚐海味圍爐

歲末迎春，新北市石門區富基魚市迎接金馬年春節，推出春節限定「打卡贈好禮」與「福氣滿滿送元寶」活動，並規劃年菜海味套餐。（記者羅國嘉攝）

歲末迎春，新北市石門區富基魚市迎接金馬年春節，推出春節限定「打卡贈好禮」與「福氣滿滿送元寶」活動，並規劃年菜海味套餐。新北市漁業及漁港事業管理處邀請民眾春節走訪北海岸石門，暢遊富貴角燈塔、老梅綠石槽、石門婚紗廣場及風箏公園等景點，走春賞景、品嚐海鮮，一次滿足全家旅遊與美食需求。

漁業處指出，富基魚市位於石門區富基漁港，以醒目的墨西哥帽造型屋頂聞名，是北海岸知名觀光魚市，盛產萬里蟹及各式新鮮魚蝦貝類。近年市府推動「嗨漁港」計畫，美化港區並打造特色打卡景點，包括供重機族停車賞景的「重機驛站」及可欣賞夕陽海景的「多功能突堤碼頭」。魚市熟食區提供代客料理，新鮮現煮海味吸引遊客前來品嚐，帶動富基漁港成為石門人氣景點。

漁業處表示，春節期間（2月14日至2月22日）魚市天天營業，除夕當日下午4點提早打烊，其餘時間為上午10點至晚間8點。為營造年節氣氛，魚市推出多項活動，民眾至指定地點拍照打卡並追蹤「新FUN富基」粉絲專頁，即可獲得限量創意燈箱磁鐵1個；單一攤位消費滿1000元可獲元寶刮刮卡1張（不可跨攤位累計），有機會抽中波士頓龍蝦、鮑魚、小卷、蚵仔包及攤商好禮，數量有限、送完為止。

魚市內姊妹餐廳也推出年菜海味套餐，半席12880元、全席18880元，提供內用、外帶與宅配服務。民眾可在北海岸走春後前往富基漁港享用澎湃年菜，或外帶回家輕鬆圍爐。#

年菜海味套餐。（漁業處提供）

