為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    富基魚市春節推打卡送禮、刮元寶 走春北海岸嚐海味圍爐

    2026/02/11 12:34 記者羅國嘉／新北報導
    歲末迎春，新北市石門區富基魚市迎接金馬年春節，推出春節限定「打卡贈好禮」與「福氣滿滿送元寶」活動，並規劃年菜海味套餐。（記者羅國嘉攝）

    歲末迎春，新北市石門區富基魚市迎接金馬年春節，推出春節限定「打卡贈好禮」與「福氣滿滿送元寶」活動，並規劃年菜海味套餐。（記者羅國嘉攝）

    歲末迎春，新北市石門區富基魚市迎接金馬年春節，推出春節限定「打卡贈好禮」與「福氣滿滿送元寶」活動，並規劃年菜海味套餐。新北市漁業及漁港事業管理處邀請民眾春節走訪北海岸石門，暢遊富貴角燈塔、老梅綠石槽、石門婚紗廣場及風箏公園等景點，走春賞景、品嚐海鮮，一次滿足全家旅遊與美食需求。

    漁業處指出，富基魚市位於石門區富基漁港，以醒目的墨西哥帽造型屋頂聞名，是北海岸知名觀光魚市，盛產萬里蟹及各式新鮮魚蝦貝類。近年市府推動「嗨漁港」計畫，美化港區並打造特色打卡景點，包括供重機族停車賞景的「重機驛站」及可欣賞夕陽海景的「多功能突堤碼頭」。魚市熟食區提供代客料理，新鮮現煮海味吸引遊客前來品嚐，帶動富基漁港成為石門人氣景點。

    漁業處表示，春節期間（2月14日至2月22日）魚市天天營業，除夕當日下午4點提早打烊，其餘時間為上午10點至晚間8點。為營造年節氣氛，魚市推出多項活動，民眾至指定地點拍照打卡並追蹤「新FUN富基」粉絲專頁，即可獲得限量創意燈箱磁鐵1個；單一攤位消費滿1000元可獲元寶刮刮卡1張（不可跨攤位累計），有機會抽中波士頓龍蝦、鮑魚、小卷、蚵仔包及攤商好禮，數量有限、送完為止。

    魚市內姊妹餐廳也推出年菜海味套餐，半席12880元、全席18880元，提供內用、外帶與宅配服務。民眾可在北海岸走春後前往富基漁港享用澎湃年菜，或外帶回家輕鬆圍爐。#

    年菜海味套餐。（漁業處提供）

    年菜海味套餐。（漁業處提供）

    年菜海味套餐。（漁業處提供）

    年菜海味套餐。（漁業處提供）

    年菜海味套餐。（漁業處提供）

    年菜海味套餐。（漁業處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播