為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中捷綠線延伸新進展 中市、彰縣府通過綜規報告3月送交通部

    2026/02/11 13:03 記者蘇金鳳／台中報導
    中捷綠線延伸示意圖。（市府提供）

    中捷綠線延伸示意圖。（市府提供）

    台中捷運綠線延伸大坑及彰化計畫有新進展；台中市與彰化縣政府今天召開「捷運共同推動小組會議」，會中原則審議通過捷運綠線延伸大坑及彰化之綜合規劃報告，後續將依審議意見進行微調，預計於今年3月提報交通部審議，持續爭取行政院核定。

    今天會議由台中市副市長黃國榮與彰化縣副縣長周傑共同主持，黃國榮表示，台中捷運綠線通車以來，運量穩定成長，延伸線未來向北延伸大坑，可強化大坑風景區與市區間的觀光與通勤連結，並有助分擔松竹路沿線及假日遊憩車流，改善交通壅塞情形；向南延伸彰化，則可串聯烏日與彰化生活圈，提升跨縣市通勤效率。

    周傑指出，彰化縣政府將全力配合中市府推動時程，積極克服用地取得等相關問題，使延伸彰化段如期推動，並與縣府規劃中的輕軌鹿港線及和美線銜接，打造更完善的中彰公共運輸路網。

    市府捷工局長蘇瑞文表示，綠線延伸線全線採高架型式，全長約10.041公里，規劃設置8座車站。其中北向「大坑延伸段」自舊社站（G03）出發，跨越旱溪後延伸至大坑地區，長約2.466公里，增設2站；南向「彰化延伸段」則自高鐵台中站（G17）起，沿烏日高鐵特定區延伸至彰化市區，並銜接彰化鐵路高架化後新設的金馬站，全長約7.575公里，增設6站。完工後可整合捷運、高鐵及台鐵系統。

    彰化縣政府交通處長林孟弘補充，綠線延伸案於彰化市內的場站位置均已確定，並規劃於G22站銜接彰化輕軌鹿港線，G23站可轉乘台鐵及輕軌和美線。

    捷運工程局表示，綜合規劃報告提報中央後，全力爭取交通部及行政院支持，後續於完成核定、細部設計、用地取得及施工等階段後，整體建設期程預估約9年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播