中捷綠線延伸新進展 中市、彰縣府通過綜規報告3月送交通部

台中捷運綠線延伸大坑及彰化計畫有新進展；台中市與彰化縣政府今天召開「捷運共同推動小組會議」，會中原則審議通過捷運綠線延伸大坑及彰化之綜合規劃報告，後續將依審議意見進行微調，預計於今年3月提報交通部審議，持續爭取行政院核定。

今天會議由台中市副市長黃國榮與彰化縣副縣長周傑共同主持，黃國榮表示，台中捷運綠線通車以來，運量穩定成長，延伸線未來向北延伸大坑，可強化大坑風景區與市區間的觀光與通勤連結，並有助分擔松竹路沿線及假日遊憩車流，改善交通壅塞情形；向南延伸彰化，則可串聯烏日與彰化生活圈，提升跨縣市通勤效率。

周傑指出，彰化縣政府將全力配合中市府推動時程，積極克服用地取得等相關問題，使延伸彰化段如期推動，並與縣府規劃中的輕軌鹿港線及和美線銜接，打造更完善的中彰公共運輸路網。

市府捷工局長蘇瑞文表示，綠線延伸線全線採高架型式，全長約10.041公里，規劃設置8座車站。其中北向「大坑延伸段」自舊社站（G03）出發，跨越旱溪後延伸至大坑地區，長約2.466公里，增設2站；南向「彰化延伸段」則自高鐵台中站（G17）起，沿烏日高鐵特定區延伸至彰化市區，並銜接彰化鐵路高架化後新設的金馬站，全長約7.575公里，增設6站。完工後可整合捷運、高鐵及台鐵系統。

彰化縣政府交通處長林孟弘補充，綠線延伸案於彰化市內的場站位置均已確定，並規劃於G22站銜接彰化輕軌鹿港線，G23站可轉乘台鐵及輕軌和美線。

捷運工程局表示，綜合規劃報告提報中央後，全力爭取交通部及行政院支持，後續於完成核定、細部設計、用地取得及施工等階段後，整體建設期程預估約9年。

