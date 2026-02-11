為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    寧排隊也不用ATM領新鈔？ 內行人揭背後原因：麻煩又虧錢

    2026/02/11 13:12 即時新聞／綜合報導
    有網友發文表示，銀行ATM明明也有提供領新鈔的功能，但多數人仍寧願去花時間排隊等臨櫃兌換，讓他感到非常不解，貼文吸引熱烈討論。示意圖。（資料照）

    有網友發文表示，銀行ATM明明也有提供領新鈔的功能，但多數人仍寧願去花時間排隊等臨櫃兌換，讓他感到非常不解，貼文吸引熱烈討論。示意圖。（資料照）

    隨著農曆春節將至，各地銀行門口開始出現大排長龍的換新鈔人潮。對於每年都會出現的這幅景象，一名網友發文表示感到非常不解，指出如今銀行ATM明明也有提供領新鈔的功能，但多數人仍寧願去花時間排隊等臨櫃兌換，並以「台灣人果然就是喜歡排隊」來吐槽，貼文曝光後，也在網上掀起熱烈討論。

    據悉，各家銀行2026年春節前換新鈔服務，於2月9日至13日開放辦理，民眾可前往全台8家金融機構兌換。一名網友在社群平台Threads表示，自己在開放換鈔首日，就起身前往銀行ATM領新鈔，然而等他領完新鈔後，發現銀行窗口卻排著滿滿的人龍，一旁3台可以領新鈔的ATM則乏人問津、除他以外無人使用，令他感到相當疑惑。

    貼文一出，迅速掀起熱議，並釣出不少網友解釋，民眾堅持臨櫃換鈔的背後原因，並非「愛排隊」導致，而是有更實際的考量。有內行人說明，多數ATM僅能提供千元或少量百元鈔票，但若想換200、500或2000元面額，幾乎無法靠ATM取得，「如果要換百鈔或500元，ATM一次只能領10到15張，要反覆操作好幾次，非常耗時。」

    也有網友補充，不少人換鈔是為了湊齊「5色鈔」或更大額的需求，臨櫃換取可一次完成，比使用ATM的效率更高。更有人分享實際操作經驗，有次他為了提領「上百張」的百元鈔票，直接在ATM前花了近半小時才提領完成，這段期間他得不斷反覆插卡、點選面額，還要擔心自己長時間佔用機台，會引起其他許要使用ATM的民眾不滿。

    除了面額與張數限制，跨行提款的手續費、鈔票不連號等情況，也是導致民眾不願意使用ATM換新鈔的原因。綜合網友看法，即便銀行臨櫃有需要花時間排隊、親自到場等不方便因素，卻在多年來仍穩坐不少人心目中最快也最實際的換新鈔首選。

