彰縣過年前掀「廢土場大戰」！ 八卦山脈35公頃林地開發 民眾憂砂石車大軍

「雙倫一般事業廢棄物處理場」本週二舉行公聽會，卻無環評委員到場，民眾不滿，質疑會議無效。（資料照）

彰化縣過年前掀「廢土場大戰」！繼本月9日大村鄉佔地15公頃的「雙倫一般事業廢棄物處理場」舉行二階環評暨公聽會後，12日下午，花壇鄉佔地20公頃的「日興廢土場」也將舉行二階環評說明。兩大工程開發案，都引發當地居民強烈反對，環保局選在年前召開，引發居民強烈不滿。環保局表示，他們沒有預設立場，公聽會的召開都依照規定辦理，也依程序確實審核。

由日興砂石公司主導的「日興廢土場」位於花壇鄉三家段，面積高達20.228公頃，號稱全國最大的廢棄土方堆置場，業者送案，申請成為合法的「營建剩餘土石方資源堆置場」，但因地理位置敏感，遭到當地長期抗爭。環保局將在將於12日下午舉行說明會，預料將再引發另一波抗爭。

縣議員楊子賢說，兩個開發案，面積龐大，且都位於八卦山脈花壇、大村交界，如果這裡成為事業廢棄物清理場及廢土場，將來成千上百的砂石車長驅直入村內，將衝擊當地人口老化的村莊，也讓學生上下學安全倍受威脅；另外，這裡是八卦山脈的水源地，地下水資源豐富，如果有毒物質滲入土壤，將影響下游花壇、秀水、大村等鄉鎮，仰賴地下水源的住戶。

他說，本週二「雙倫廢棄物處理場」環評公聽會，竟無一名環評委員到場，民眾無法獲得相關資訊，本週四縣府再開「日興廢土場」公聽會，此時民眾正是準備過年，最忙錄的時刻，連續2個開發案公聽會選在此時召開，讓民眾質疑是否在閃避民眾。

反雙倫自救會長、大村鄉平和村長賴居林說，開發掩埋場將衝擊子孫與產業，地方擔心可能混入毒害物質，加上鄰近還有土資場開發，可能加劇水質與空氣污染風險，呼籲縣府及環評委員尊重民意，不能同意開發案。

